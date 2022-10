【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週一在重陽節前夕正式簽署立法,將舊金山的「岡州旅厝」紀念碑,列入保護歷史遺址之列。

150幾年前,大批華裔移民先鋒來到舊金山修橋補路建設城市,這一批的華裔移民通常隻身來美,他們過身後在市內土葬。

位於列治文區的Lincoln Park高爾夫球場,前身是公墓墓園,其中一個區域埋葬了華裔先人。

據市府規劃部門資料,該處1868年至1909年間,安葬近一萬幾名華裔先人,留下一個寫有「岡州旅厝」的紀念碑。

市參事陳詩敏去年提出立法保護這個碑和墓地,紀念華人對舊金山的貢獻,舊金山市長布里德週一在正式簽署立法,通過將「岡州旅厝」紀念碑列為受保護歷史遺址,得到市府經費去翻新和保育,而旅厝二字,代表先人客葬異地之意。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。