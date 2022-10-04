Google宣佈關閉中國大陸地區使用的Google Translate功能

October 4, 2022 中國新聞, 中港台新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 王蔚報導】

Google宣佈停止中國大陸地區使用Google Translate 翻譯功能，此舉被視為在美中關係緊張之際，Google進一步退出中國市場。

Google母公司Alpabet宣佈，10月3日關閉在中國大陸的Google Translate翻譯功能，原因是當地的使用率低。

根據彭博報導，中國大陸的用戶使用Google翻譯界面時，網頁已經打不開，或出現轉移到香港區翻譯版面的鏈結，這代表中國用戶必須翻牆才能使用這項服務。

Google翻譯功能是Google仍然在中國營運，唯數不多的服務之一。

這次關閉，被認為是在美中關係緊張、雙方都要加緊保護敏感的科技及知識產權的時候，Google要進一步退出中國市場，Google在中國僅存的功能是對當地Android系統開發者社區，及廣告的支援服務。

Google早在12年前，因Google不願意遵守中國政府對互聯網內容相關的審查規定，而將其在中國大陸的搜索器功能關閉，只留下翻譯和地圖功能，而地圖功能也於2019年關閉。

為了保留中國市場，Google曾經發展一項專為配合中國政府要求而設的、帶有過濾功能的搜索器，名為「蜻蜓」，但遭到內部的強烈反對而最後放棄。

目前，因為中國政府要維持其嚴格的審查規則，包括Google、Facebook和Twitter等多個西方的社交媒體平台都被當局封鎖，不過一些中國政府官員則可以用Twitter平台對外發言，例如中國外交部發言人華春瑩。

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