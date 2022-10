【KTSF 尹晉豪報導】

艦隊週 (Fleet Week)週一正式在舊金山(三藩市)舉行,全市各地都有活動,帶大家去看看。

一年一度的艦隊週週一起至10月11日在舊金山灣區舉行,這項一年一度的活動,有望可以吸引100萬人來到舊金山。

市民週五可以看到金門橋下的艦艇巡遊,而最受矚目的重頭戲一定是美國海軍藍天使(Blue Angels)的飛行表演,表演將會在週五、週六和週日的下午在SF Bay waterfront舉行。

這項活動目的是表揚美國軍人的貢獻,後來已成為舊金山本地文化和經濟的一部份,而對於公眾來說,在這一週的活動,是一個適合家庭的活動,當中包括軍樂隊的音樂表演、藝術展覽和艦艇參觀。

更多活動詳情和門票價格,可瀏覽網站:http://fleetweeksf.org

