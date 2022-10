Daly City賊人假扮PG＆E職員入屋搜掠 搶走華裔婦畢生積蓄（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Daly City發生入屋搶劫案,賊人假扮PG&E職員,入到一間屋搜掠,三個賊人不但搶走70歲華裔女事主的畢生儲蓄,還打傷婆婆。

事發於上星期三,根據Daly City警方,案發地點位於Los Olivos Avenue 100號路段,案發時間是早上,本台記者週一去到現場,嘗試訪問事主,屋內一名亞裔男性出來,表示他們不接受訪問,並希望能尊重他們的私隱。

一名不願意上鏡的鄰居表示,這件事令他感到很困擾。

女事主的孫女為祖母在GoFundMe發起眾籌,所提供的資料顯示,祖母是來自中國的移民,來美後為了養活四名小孩,而打三份全職工作。

她指祖母案發時獨自在家,三個賊人有規劃的行動,其中一名穿著反光背心,按門鐘後對婆婆聲稱稱自己是PG&E職員,婆婆當時沒有理會他,並到後院做園藝,其它兩名匪徒此時跨過圍欄,入到後院,婆婆嘗試逃跑,但被賊人拖入屋,賊人就在屋中搜掠,婆婆求救時,被賊人箍頸及擊打面部,造成嘴唇破裂。

她的珠寶及畢生儲蓄被賊人偷走,GoFundMe的眾籌,目標為婆婆籌得十萬元醫藥費,目前已籌得三萬多元。

Daly City警方表示正調查案件,拒絕透露詳情,市內曾發生有匪徒假扮公用事業人員而犯案,警方呼籲居民提高警覺。

警方呼籲,不要開門給陌生人,見到形跡可疑的人就要報警,若對方聲稱自己是PG&E或水務局等的職員,不肯定就要打電話予對方公司確認,並要時刻保持警覺,若不幸遇劫要避免反抗。

