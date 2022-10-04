Daly City賊人假扮PG＆E職員入屋搜掠 搶走華裔婦畢生積蓄（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Daly City發生入屋搶劫案，賊人假扮PG＆E職員，入到一間屋搜掠，三個賊人不但搶走70歲華裔女事主的畢生儲蓄，還打傷婆婆。

事發於上星期三，根據Daly City警方，案發地點位於Los Olivos Avenue 100號路段，案發時間是早上，本台記者週一去到現場，嘗試訪問事主，屋內一名亞裔男性出來，表示他們不接受訪問，並希望能尊重他們的私隱。

一名不願意上鏡的鄰居表示，這件事令他感到很困擾。

女事主的孫女為祖母在GoFundMe發起眾籌，所提供的資料顯示，祖母是來自中國的移民，來美後為了養活四名小孩，而打三份全職工作。

她指祖母案發時獨自在家，三個賊人有規劃的行動，其中一名穿著反光背心，按門鐘後對婆婆聲稱稱自己是PG＆E職員，婆婆當時沒有理會他，並到後院做園藝，其它兩名匪徒此時跨過圍欄，入到後院，婆婆嘗試逃跑，但被賊人拖入屋，賊人就在屋中搜掠，婆婆求救時，被賊人箍頸及擊打面部，造成嘴唇破裂。

她的珠寶及畢生儲蓄被賊人偷走，GoFundMe的眾籌，目標為婆婆籌得十萬元醫藥費，目前已籌得三萬多元。

Daly City警方表示正調查案件，拒絕透露詳情，市內曾發生有匪徒假扮公用事業人員而犯案，警方呼籲居民提高警覺。

警方呼籲，不要開門給陌生人，見到形跡可疑的人就要報警，若對方聲稱自己是PG＆E或水務局等的職員，不肯定就要打電話予對方公司確認，並要時刻保持警覺，若不幸遇劫要避免反抗。

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