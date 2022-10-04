東華醫院獲500萬州政府撥款 興建亞急性護理中心（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在舊金山（三藩市）的亞急性病床，目前的數目根本是零，病人需要轉移舊金山外的地方療養，東華醫院宣佈獲得500萬元的州政府撥款，在院內興建亞急性護理中心。

東華醫院在週一下午舉辦27屆高爾夫賽籌款會，以及宣佈獲得500萬元的州政府撥款，在院內興建亞急性護理中心亞急性病床（Subacute beds），是提供給沒有緊急情況需要住院，但不可以回家照顧自己的病人，他們在康復期間，需要一些特別的人員的照顧，例如物理治療師、護士等。

東華醫院行政總裁張建清指，中風病人是最好的一個例子，急性期的中風病人，必須要住在深切治療部，或住在急性期的醫療單位，然後等他過了急性期後，病情已經穩定，這時候很多的中風病人都會有失語症，或者是不能吞嚥食物等，那時候雖然是穩定了，但仍然要康復，例如教他怎麼樣飲食，怎麼樣恢復語言功能，或是肢體如何運動。

她指，此項目是首次被納入州政府預算範圍內，並得到州眾議會預算委員會主席丁右立的支持，東華醫院將會運用這筆資金，在大樓內來興建一個全新的亞急性護理中心。

她指州府的牌照局表示，其中一樣不達標，就是東華醫院的廚房不夠大，所以現時已經在做擴建的工作，張建清相信好快會取得相關牌照。

張建清說：「現在我們正申請牌照，是將二樓變成亞急性病區，跟住亦會在1979年的大廈那兒，再加多30張病床，其實亞急性的病人都仍然病得嚴重，他們還需要醫生和護士的隨時24小時照顧，所以醫院裏的亞急性單位，會安全得多。」

張建清指，最終會有53張亞急性病床。

丁右立表示，必須增加市內的亞急性護理病床，及專業護理病床的供應，對於居住在舊金山的病人，要他們的家人及朋友長途跋涉去探望病人是不公平，州政府這筆撥款將會幫助東華醫院擴大服務範圍，並建立一個更公平及更健康的社區。

丁右立說：「對舊金山的影響，在床位減少時要求我們關閉，Laguna Honda療養院，我們正在努力對抗Laguna Honda的關閉，而在東醫院增加50多張床，將是個巨大勝利，對華裔社區與整個舊金山社區。」

丁右立又指，今次的撥款是一個小勝，日後還需要做更多的事情，設立更多州內的亞急性病床。

第4區市參事馬兆明一直關注事件，他曾經幫助過一對70多歲夫妻的兒子，幫他們中風的兒子找到Daly City一間醫院的床位，而不需被轉移至沙加緬度。

他表示，舊金山人口正在迅速老化，所以專業護理需求亦正不斷增長，他就感謝東華醫院在關鍵時刻，為社區增加亞急性及專業護理病床，以便舊金山居民可以留在市內接受治療。

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