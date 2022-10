東華醫院獲500萬州政府撥款 興建亞急性護理中心（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在舊金山(三藩市)的亞急性病床,目前的數目根本是零,病人需要轉移舊金山外的地方療養,東華醫院宣佈獲得500萬元的州政府撥款,在院內興建亞急性護理中心。

東華醫院在週一下午舉辦27屆高爾夫賽籌款會,以及宣佈獲得500萬元的州政府撥款,在院內興建亞急性護理中心亞急性病床(Subacute beds),是提供給沒有緊急情況需要住院,但不可以回家照顧自己的病人,他們在康復期間,需要一些特別的人員的照顧,例如物理治療師、護士等。

東華醫院行政總裁張建清指,中風病人是最好的一個例子,急性期的中風病人,必須要住在深切治療部,或住在急性期的醫療單位,然後等他過了急性期後,病情已經穩定,這時候很多的中風病人都會有失語症,或者是不能吞嚥食物等,那時候雖然是穩定了,但仍然要康復,例如教他怎麼樣飲食,怎麼樣恢復語言功能,或是肢體如何運動。

她指,此項目是首次被納入州政府預算範圍內,並得到州眾議會預算委員會主席丁右立的支持,東華醫院將會運用這筆資金,在大樓內來興建一個全新的亞急性護理中心。

她指州府的牌照局表示,其中一樣不達標,就是東華醫院的廚房不夠大,所以現時已經在做擴建的工作,張建清相信好快會取得相關牌照。

張建清說:「現在我們正申請牌照,是將二樓變成亞急性病區,跟住亦會在1979年的大廈那兒,再加多30張病床,其實亞急性的病人都仍然病得嚴重,他們還需要醫生和護士的隨時24小時照顧,所以醫院裏的亞急性單位,會安全得多。」

張建清指,最終會有53張亞急性病床。

丁右立表示,必須增加市內的亞急性護理病床,及專業護理病床的供應,對於居住在舊金山的病人,要他們的家人及朋友長途跋涉去探望病人是不公平,州政府這筆撥款將會幫助東華醫院擴大服務範圍,並建立一個更公平及更健康的社區。

丁右立說:「對舊金山的影響,在床位減少時要求我們關閉,Laguna Honda療養院,我們正在努力對抗Laguna Honda的關閉,而在東醫院增加50多張床,將是個巨大勝利,對華裔社區與整個舊金山社區。」

丁右立又指,今次的撥款是一個小勝,日後還需要做更多的事情,設立更多州內的亞急性病床。

第4區市參事馬兆明一直關注事件,他曾經幫助過一對70多歲夫妻的兒子,幫他們中風的兒子找到Daly City一間醫院的床位,而不需被轉移至沙加緬度。

他表示,舊金山人口正在迅速老化,所以專業護理需求亦正不斷增長,他就感謝東華醫院在關鍵時刻,為社區增加亞急性及專業護理病床,以便舊金山居民可以留在市內接受治療。

