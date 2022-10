【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)宣佈,不再發佈COVID的國際旅遊建議。

自2020年1月起,CDC除了通報各國的疫情外,也發佈對各國家的旅遊建議,CDC週一就宣佈不再發佈關於COVID的旅遊建議。

CDC指,實際檢測或報告確診病例的國家越來越少,從而限制了準確評估那些目的地的能力,但是CDC仍然建議出國旅行的人要打疫苗,並遵循CDC的國際旅行指引。

