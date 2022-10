加州1號提案建議修改加州憲法保護墮胎權

【KTSF】

今年11月的加州選舉,選民共有七項州提案需要作決定,其中加州1號提案是有關保護墮胎權的加州憲法修正案,帶您了解詳情。

加州一號提案是為了保護墮胎權,和自由選擇避孕權利而設的加州憲法建議修憲提案。

一號提案標題為生殖自由憲法權利,建議修改加州憲法,將個人基本權利明確包含生殖的自由,包括個人選擇墮胎的權利,以及選擇要避孕或拒絕避孕的基本權利,提案又稱這項修憲不會縮小或限制加州憲法目前保護隱私和平等的既有權利。

聯邦最高法院今年6月24日推翻Roe v. Wade裁決,也就是推翻墮胎權合法化,宣告墮胎權不再是聯邦憲法保障的權利,至於是否允許墮胎,則交由各州自行決定。

目前在加州,墮胎是合法的,州長紐森也誓言會保障婦女墮胎權。

為了回應聯邦最高法院的這項裁決,州議會稍早前陸續以大比數通過,將加州一號提案放上11月選票,希望將墮胎權的保護,以及自由選擇避孕的權利,納入加州憲法中。

現行加州憲法保障了個人隱私權,但並未明確定義隱私權包括哪些,然而加州最高法院的裁定指,隱私權的包括做出生殖選擇的權利,像是是否要墮胎或避孕,此外加州法律也要明確保護這些權利。

而州法律也對墮胎方面有少許限制,例如政府只能在涉及公共健康和安全的特定利益時,才能對墮胎做出限制,例如提供墮胎的醫療機構必須有執照,以及當懷孕者有健康或生命風險時,才能讓可存活的胎兒流產,而可存活胎兒的定義是如果胎兒離開子宮能夠存活。

另外,加州也幫助許多低收入人士支付包括墮胎在內的醫療服務。

如果提案通過,將在加州憲法添加一條重要內容,那就是加州不能否決或影響個人的生殖自由,人們有基本的權利去選擇是否要墮胎以及是否要避孕。

根據加州立法分析辦公室,這項提案沒有直接的財務影響,因為生殖權利目前已經受到加州法律的保障。

支持提案的陣營表示,理由非常簡單,一號提案能將墮胎和避孕的基本權利,都在加州憲法中奉為神聖的權利,有接近五十年的時間,美國人依賴Roe v. Wade一案的裁決所訂下的法律原則,來允許個人能夠對生殖健康,做出私自的決定,如今取得墮胎服務的權利,已經不再受到聯邦保護,而且還在全國範圍遭到攻擊,因此需要通過加州一號提案來保障這項權利。

反對一號提案的陣營則反駁指,寫下反駁意見的人士,對於包括墮胎在內的許多議題都有不同看法,但大家都同意的是,一號提案是個極端、昂貴,而且無端浪費納稅人金錢,提案將允許沒有設限的晚期墮胎,會花費納稅人數百萬元。

反對陣營聲稱,一號提案不是解決問題的答案,而且放上選票只有一個理由,那就是取得政治分數,而不是制定嚴肅的政策,因為婦女在當前的加州法律下,已經有權選擇墮胎。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。