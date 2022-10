【KTSF】

加州州長紐森簽署法案,將農曆新年列為加州法定假日。

AB 2596法案,又稱為農曆新年假日法案,是由州眾議員羅達倫(Evan Low)所提出,今年起,農曆新年當天,加州的合資格政府僱員,可享有8個小時放假,這個與「美國原住民日」法規類似。

該法案除了反映加州豐富的族裔歷史及文化色彩,也展現亞裔族群在加州備受重視。

