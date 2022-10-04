加州汽油價格普遍飆升 比德州貴一倍多（視頻）

【KTSF 王蔚報導】

這兩天加州的汽油價格普遍飆升，現在加滿一箱油，比前些日子要多花好幾元錢，洛杉磯和Riverside縣的汽油價，一夜之間打破了記錄。

專家說，汽油價格還會上漲，在洛杉磯的Monterey Park一個76號加油站，一位司機支付了100多美元，來加滿15加侖的油箱。

目前一加侖汽油要6到7美元，最大的問題是為什麼會這樣？

AAA表示，颶風Ian、煉油廠問題和需求增加，是導致汽油價格飆升的三大原因。

那麼您在這個加油泵上花了多少錢？

上週，一加侖普通汽油的價格為5.79元，加滿一個13加侖的油箱，需要75元，而週一加滿同一個油箱需要84元，多付將近9元。

再看橫向比較，在德州，一加侖普通汽油只要三美元，加州卻貴一倍有多，加州人為同樣的汽油多付了每加侖3.3元。

Victor把年幼的孩子送到學校後，去給他的SUV加油，他說，他上大學的兒子喜歡開車，現在隨著汽油價格的攀升，他兒子就不碰車鑰匙了，想著搭便車。

Victor說：「他說既然你在做統籌，你為什麼不開車送我？我真的很像伙計，開車。他就不像，他不想浪費他的油，所以他讓爸爸開車。」

州長紐森說，他正在盡其所能，幫助降低汽油價格。

他正在呼籲徵收暴利稅，並且還希望在下個月之前應對冬季的狀況，這將為您節省大約每加侖25美分，汽油回扣也有望在本週出現，但最有可能的是，錢會回到加油泵上。

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