加州汽油價格普遍飆升 比德州貴一倍多（視頻）

【KTSF 王蔚報導】

這兩天加州的汽油價格普遍飆升,現在加滿一箱油,比前些日子要多花好幾元錢,洛杉磯和Riverside縣的汽油價,一夜之間打破了記錄。

專家說,汽油價格還會上漲,在洛杉磯的Monterey Park一個76號加油站,一位司機支付了100多美元,來加滿15加侖的油箱。

目前一加侖汽油要6到7美元,最大的問題是為什麼會這樣?

AAA表示,颶風Ian、煉油廠問題和需求增加,是導致汽油價格飆升的三大原因。

那麼您在這個加油泵上花了多少錢?

上週,一加侖普通汽油的價格為5.79元,加滿一個13加侖的油箱,需要75元,而週一加滿同一個油箱需要84元,多付將近9元。

再看橫向比較,在德州,一加侖普通汽油只要三美元,加州卻貴一倍有多,加州人為同樣的汽油多付了每加侖3.3元。

Victor把年幼的孩子送到學校後,去給他的SUV加油,他說,他上大學的兒子喜歡開車,現在隨著汽油價格的攀升,他兒子就不碰車鑰匙了,想著搭便車。

Victor說:「他說既然你在做統籌,你為什麼不開車送我?我真的很像伙計,開車。他就不像,他不想浪費他的油,所以他讓爸爸開車。」

州長紐森說,他正在盡其所能,幫助降低汽油價格。

他正在呼籲徵收暴利稅,並且還希望在下個月之前應對冬季的狀況,這將為您節省大約每加侖25美分,汽油回扣也有望在本週出現,但最有可能的是,錢會回到加油泵上。

