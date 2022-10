中半島選民工作坊探討如何提高亞裔投票率

【KTSF 傅景竑報導】

亞太裔選民人口在灣區各地近年來持續上升,但投票率往往不如預期,上週末在中半島舉行的選民參與工作坊,就致力於如何提高投票率,讓亞太裔族群更有代表性。

週六早上在中半島Millbrae舉行的會議,探討如何衝高亞太裔選民參與投票。

這場選民工作坊是由非營利組織Civic Leadership USA籌備,目的是聚集San Mateo縣對公共事務及領導有興趣的人士,一起設法提高當地亞太裔社區的政治參與及投票率。

活動邀請的講者是Christine Chen,也是APIA Vote的執行長。

Christine Chen說:「我們是全國性非營利組織,致力幫助本地非營利組織辦理選民登記與活動,並為這次中期選舉催出選票,但我們的長遠目標最終是為社區建設永續的組織能力,確保我們有政治代表。」

Christine Chen提到,社區性的選民活動對亞太裔族群參與投票非常重要,但並不是指導選民支持特定參選人或政黨,而是踴躍參與民主投票程序,關注與自己生活息息相關的政治決定,這對San Mateo縣意義非凡。

Christine Chen說:「我很期待看到San Mateo縣亞太裔社區的成長來到社區人口的31%,這樣的成長加上現在的運動,我們要確保所要新的居民都有登記參選並去投票。」

列席活動的多位地區代表中,Milbrae市議員馮嘉輝(Anders Fung),分析San Mateo縣的選民結構中,亞太裔族群扮演的重要角色。

馮嘉輝說:「San Mateo縣人口大概有3分之1是亞裔,我們希望能看到亞裔人士更有發聲權,尤其確保教育及社區安全等議題備受重視,除非我們參與投票,要不然我們的聲音不會被聽到,所以我們必須參與每一場選舉。」

San Mateo市議員李美恩(Amourence Lee)也點出,亞裔民眾多加參與投票,會如何直接的幫助自己社區安全。

李美恩說:「我們當地的民選代表是站在民主的第一線,我們在議會做的每個決定,攸關我們社區的警務及策略,通過的法條影響我們每天在社區的體驗,所以在基層活躍幫助選民,增加亞太裔社區在議會的代表,會幫助我們的社區更加安全。」

再次競選市議員的前Millbrae前市長及前市議員李偉忠(Wayne Lee)就分享自己在市議會上的經驗。

李偉忠說:「我還在市議會時就感受到在為亞裔發聲時,沒有得到充分的輔助,現在看到仇亞暴力事件,我們還是看到不足的基礎支持,唯一保護我們家中小孩及長輩的方式就是出來投票。」

透過亞太裔社區基層選民的動力,大家希望能在11月的中期選舉,看到更多民眾為社區站出來。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。