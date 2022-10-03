柏克萊加大多次有無家者闖入學生宿舍 家長學生斥校方漠視安全

【KTSF 周正鈞報導】

柏克萊加大多次有無家可歸者闖入學生宿舍，近日甚至闖入有人使用中的衛浴間，消息指當時至少有一名女學生在衛浴間內，學生家長指校方暫時未有方案預防，打算籌組自行聘請保安員。

進入學生宿舍需要學生證，相信無家可歸者是尾隨學生闖入。

新生Mina Medel能就讀柏克萊大學的興奮心情，很快就變成恐懼。

Mina說：「我來這裡才一個多月，很混亂，這不是我所如期，也令我未來幾年要在這感到不安。」

時常擔心安全，令她沒有辦法專心於學業。

Mina說：「這樣我增加了很多憂慮，全職學生是很累，我們還有中期考。」

大概兩星期前，有學生報警指有無家者闖入Griffiths宿舍，去到女子住宿樓層的衞浴間，當時至少有一個女生在內，警察拘捕了該名無家者，Mina就住在那一層。

Mina說：「這真的是很可怕，你會預計衛浴間是安全的地方，但你在內會遇上無家者。」

另外還有很多事件發生在2號大樓，這是一個複合式的學生宿舍，由UC Berkeley擁有，坐落在People’s Park旁。

警方接報指，有男子觸摸一個女性員工的臀部，另一宗在星期三，校園警察就指有男子於另一個學生宿舍大樓，在學生面前進行不雅行為，而最近校園內也發生持械搶劫案。

Mina就指，她現在就算與朋友走在一起，也會帶著電擊棒。

學生家長對學校沒有積極改善校園安全問題感到很不滿。

現場所見，有一名無家者在2號大樓外，由家長提供的片段可見，緊急求救站是沒有反應。

星期四校方與超過300名家長進行網上會議，家長指，校方沒有應對計劃，有家長稱打算自費請私人保安，或自行到校園巡邏。

而Mina就指，即使自己在宿舍，也不會把房間的門打開，她認為校方要調撥資源保護學生，這是基本的底線。

校方回應指，現正額外聘請60名保安，會於晚上9點至凌晨1點駐守在幾棟學生宿舍大樓門口。

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