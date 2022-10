柏克萊加大多次有無家者闖入學生宿舍 家長學生斥校方漠視安全

【KTSF 周正鈞報導】

柏克萊加大多次有無家可歸者闖入學生宿舍,近日甚至闖入有人使用中的衛浴間,消息指當時至少有一名女學生在衛浴間內,學生家長指校方暫時未有方案預防,打算籌組自行聘請保安員。

進入學生宿舍需要學生證,相信無家可歸者是尾隨學生闖入。

新生Mina Medel能就讀柏克萊大學的興奮心情,很快就變成恐懼。

Mina說:「我來這裡才一個多月,很混亂,這不是我所如期,也令我未來幾年要在這感到不安。」

時常擔心安全,令她沒有辦法專心於學業。

Mina說:「這樣我增加了很多憂慮,全職學生是很累,我們還有中期考。」

大概兩星期前,有學生報警指有無家者闖入Griffiths宿舍,去到女子住宿樓層的衞浴間,當時至少有一個女生在內,警察拘捕了該名無家者,Mina就住在那一層。

Mina說:「這真的是很可怕,你會預計衛浴間是安全的地方,但你在內會遇上無家者。」

另外還有很多事件發生在2號大樓,這是一個複合式的學生宿舍,由UC Berkeley擁有,坐落在People’s Park旁。

警方接報指,有男子觸摸一個女性員工的臀部,另一宗在星期三,校園警察就指有男子於另一個學生宿舍大樓,在學生面前進行不雅行為,而最近校園內也發生持械搶劫案。

Mina就指,她現在就算與朋友走在一起,也會帶著電擊棒。

學生家長對學校沒有積極改善校園安全問題感到很不滿。

現場所見,有一名無家者在2號大樓外,由家長提供的片段可見,緊急求救站是沒有反應。

星期四校方與超過300名家長進行網上會議,家長指,校方沒有應對計劃,有家長稱打算自費請私人保安,或自行到校園巡邏。

而Mina就指,即使自己在宿舍,也不會把房間的門打開,她認為校方要調撥資源保護學生,這是基本的底線。

校方回應指,現正額外聘請60名保安,會於晚上9點至凌晨1點駐守在幾棟學生宿舍大樓門口。

