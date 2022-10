【KTSF】

Stockton市警方日前懸紅85,000元,並公布相片等線索,希望民眾提供資料,拘捕一名連環殺人犯。

Stockton市警方日前查獲證據相信,從7月8號到9月27號,在當地發生的一系列致命槍擊案彼此有關聯。

警方指,4名死者都是拉美裔男性,年齡從21歲到54歲不等,第五名死者則是一名35歲白人男性。

目前不清楚兇手是有目標犯案,還是隨機下手。

警方在上週五的記者會上表示,這些槍擊和搶劫和幫派都無關,案發都是在深夜或凌晨燈光昏暗的地方,被害人落單時。

警方現已公布了一名黑衣人的照片,認為此人可能和案件有關,同時也提供了QR code,方便民眾掃碼上傳相關視頻,並懸賞85,000元,希望民眾提供線索緝兇。

