「藝術漫遊舊金山」10月8日在日落區舉行（視頻）

「藝術漫遊舊金山」(Art Walk SF)10月8日週六將會在日落區舉行。

藝術漫遊舊金山是想透過小店和藝術家,來展示舊金山不同社區的文化,活動每月都會在不同的地方舉辦,通常都是每月的第一個星期六,而這次就有些特別,在第二個星期六,即10月8日中午12點至下午5點在日落區舉辦,地點就是Irving街在21街至25街之間,屆時將會封路。

舊金山市參事馬兆明說:「我們將封閉4個街區,會有藝術品銷售或展出,有音樂,文化表演和食物,重要的是,還有與健康相關的活動,所以可以繼續推廣健康的生活方式,在我們繼續努力應對新冠病毒之際。」

市民在現場有機會接觸到醫生和其他醫護人員,還可以在Walgreens藥房接種新型肺炎疫苗和流感疫苗。

美亞醫療集團主席陳楚利預計,流感會捲土重來,因此今年接種流感疫苗是非常重要,他表示,每個合資格的人當日都可以前來注射,無需預約,他指對大多數人來說,流感疫苗和加強針可以同時注射。

美亞醫療集團主席陳楚利醫生(Joseph Woo)說:「絕對可以同時接種這兩種疫苗,你的兩個手臂會酸痛,但沒關係,你會很健康,當然,如果有任何疑問,應該諮詢你的醫生,但在同一天接種這兩種疫苗,對大多數人來說都可以。」

外日落區商戶專業協會會長Bill Barnickel表示,當日會有警方協助,以及退休的警員和社區大使來維持治安。

