「藝術漫遊舊金山」10月8日在日落區舉行（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

「藝術漫遊舊金山」（Art Walk SF）10月8日週六將會在日落區舉行。

藝術漫遊舊金山是想透過小店和藝術家，來展示舊金山不同社區的文化，活動每月都會在不同的地方舉辦，通常都是每月的第一個星期六，而這次就有些特別，在第二個星期六，即10月8日中午12點至下午5點在日落區舉辦，地點就是Irving街在21街至25街之間，屆時將會封路。

舊金山市參事馬兆明說：「我們將封閉4個街區，會有藝術品銷售或展出，有音樂，文化表演和食物，重要的是，還有與健康相關的活動，所以可以繼續推廣健康的生活方式，在我們繼續努力應對新冠病毒之際。」

市民在現場有機會接觸到醫生和其他醫護人員，還可以在Walgreens藥房接種新型肺炎疫苗和流感疫苗。

美亞醫療集團主席陳楚利預計，流感會捲土重來，因此今年接種流感疫苗是非常重要，他表示，每個合資格的人當日都可以前來注射，無需預約，他指對大多數人來說，流感疫苗和加強針可以同時注射。

美亞醫療集團主席陳楚利醫生（Joseph Woo）說：「絕對可以同時接種這兩種疫苗，你的兩個手臂會酸痛，但沒關係，你會很健康，當然，如果有任何疑問，應該諮詢你的醫生，但在同一天接種這兩種疫苗，對大多數人來說都可以。」

外日落區商戶專業協會會長Bill Barnickel表示，當日會有警方協助，以及退休的警員和社區大使來維持治安。

更多活動的內容，可瀏覽：http://www.artwalksf.com

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