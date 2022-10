【KTSF】

為慶祝漫畫家Charles Schulz誕辰100周年,美國郵政局(USPS)發行一套以《花生》漫畫人物為主題的卡通郵票。

Schulz的漫畫作品《花生》創作於1950年,主角包括家傳戶曉的Snoopy史諾比,後來被改編成動畫片、書籍,舞臺劇等。

USPS發行的郵票,有10種不同的設計,展示了Snoopy和他的朋友。

這套Forever stamp總共有20張花生漫畫郵票,圍繞著作者拍攝於1987年的照片,這套郵票在USPS網站有售,售價是12元。

