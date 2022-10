奧克蘭週末發生多宗槍擊案 兩死3傷

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)接二連三發生暴力案件,繼上星期的校園槍擊案後,再度發生三宗槍擊案,造成2死3傷,奧克蘭市本年發生99宗兇殺案,過去兩星期發生12宗。

奧克蘭警方週六晚9點多接報去到奧克蘭市及Emeryville市交界附近的Apgar街950號路段,警員到場後,發現多人中槍受傷,隨即向當中兩人進行急救,兩人搶救無效當場死亡。

Emeryville警員亦有到場協助,之後發現第三位及第四位傷者,兩人送院治理,暫時未知兩人情況。

另一宗槍擊案發生於週日凌晨約兩點半,警員接報去到奧克蘭體育館附近的85th Avenue 1300號路段,發現一名受槍傷的事主向他進行急救,但事主當場死亡。

第三宗案件就於週日早上約9點15分發生,警員接報去到Bancroft Avenue 6600號路段發現一名傷者,送院治理後情況穩定。

警方經初步調查後確認疑犯身份,並發現疑犯駕駛的車輛,經短暫追逐後將他拘捕。

奧克蘭市本年已經發生99宗兇殺案,過去兩週則發生12宗。

