奧克蘭週末發生多宗槍擊案 兩死3傷

October 3, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣奧克蘭（屋崙）接二連三發生暴力案件，繼上星期的校園槍擊案後，再度發生三宗槍擊案，造成2死3傷，奧克蘭市本年發生99宗兇殺案，過去兩星期發生12宗。

奧克蘭警方週六晚9點多接報去到奧克蘭市及Emeryville市交界附近的Apgar街950號路段，警員到場後，發現多人中槍受傷，隨即向當中兩人進行急救，兩人搶救無效當場死亡。

Emeryville警員亦有到場協助，之後發現第三位及第四位傷者，兩人送院治理，暫時未知兩人情況。

另一宗槍擊案發生於週日凌晨約兩點半，警員接報去到奧克蘭體育館附近的85th Avenue 1300號路段，發現一名受槍傷的事主向他進行急救，但事主當場死亡。

第三宗案件就於週日早上約9點15分發生，警員接報去到Bancroft Avenue 6600號路段發現一名傷者，送院治理後情況穩定。

警方經初步調查後確認疑犯身份，並發現疑犯駕駛的車輛，經短暫追逐後將他拘捕。

奧克蘭市本年已經發生99宗兇殺案，過去兩週則發生12宗。

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