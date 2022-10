奧克蘭有居民投訴性工作者當街拉客影響市容

【KTSF】

除了暴力問題,東灣奧克蘭(屋崙)市居民亦受到性交易問題困擾,居民指性工作者衣著暴露站在街上,促請市府解決賣淫問題。

居住於East 15街的市民Estefani,每天都要對著嬰兒車,路過於街上拉客的性工作者。

有些性工作者更穿著比堅尼或透視的衣服,Estefani認為這樣是不當,而這種情況於這條街上已成為常態。

於本地KPIX 5號電視台採訪期間,畫面可以見到有性工作者站在後面拉客。

Estefani就指她們完全不介意,令人感到慨嘆。

於是她與家人去到星期六一個市長候選人的活動,要求一個解決賣淫問題的辦法。

奧克蘭市長候選人Ignacio De La Fuente表示,奧克蘭不可以為所欲為,做一些不會於其他城市做的事。

另一位候選人兼市議員Loren Taylor就指,他是市議會唯一一個投票反對削減警局經費的議員,而在他們拉票的同時,一名性工作者就站在對面街拉客。

East 15街的居民都想禁止非居民的車輛進入這條街,想警察去追捕嫖客及扯皮條的人,並提供資源協助性工作者脫離這行業。

