Mountain View市10月起執行RV等大型房車停車禁令（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Mountain View 10月1日起執行RV等大型房車停車禁令，不過規劃三英哩路允許RV停車過夜，但這三英哩路旁邊的居民也有話要說。

這輛RV的擋風玻璃夾著一份市府的停車通知，上面寫著從10月1日起，禁止在同一個地方停車超過72小時，這是該市與RV等大型房車居民之間達成的一項臨時解決協議的一部分，該協議還將保持市內三英里的街道不受停車限制。

Mountain View市府規劃了市內三英哩路，允許大型的RV可以過夜停車，其中包括Gemini Ave。

Gemini被規劃為三英里路的其中一條道路，主要原因是街道寬，因為條例禁止大型車輛停在寬度小於40英尺的街道，這些街道佔了Mountain View 83%。

Gemini Ave旁邊的住戶就感到十分委屈，一名房產經理就表示，這棟他管理的物業，租客在這裡住了8年，最近幾年受不了對街的RV發動機響不停，決定退租。

物業管理經理Gary說：「對90%的Mountian View居民是好事，因為無家可歸營搬離他們的街道，但10%的屋主就得忍受，這是不對的，會影響他們的房價，我租不出去，對每個人是好事，但10%的人受到影響。」

他說，對屋主來說，是很大的經濟負擔，很多人看到對街是整排RV就沒興趣。

Gary說：「這是長期租約，我們從來不會找不到租客，租客後來搬走，因為不想住在無家可歸營對面，我們試圖出租，租金合理，很多人來看，但是看到對街的無家可歸營，他們說不要每個月付4500元，住在無家可歸營對面,發電機響不停。」

早些時候，市府分發了一張街道地圖，顯示哪裡可以停放RV等大型房車，這三英里街道遍布整個城市，違規者會先被警告，然後開罰單，拿到三張罰單，車子將被拖走。

去年夏天，矽谷法律基金會、ACLU等六個機構，代表RV房車居民控告Mountain View市府禁止他們停在路邊，這些暫時協議，為RV居民提供多項保護，最後仍需法院批准。

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