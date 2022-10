Mountain View市10月起執行RV等大型房車停車禁令（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Mountain View 10月1日起執行RV等大型房車停車禁令,不過規劃三英哩路允許RV停車過夜,但這三英哩路旁邊的居民也有話要說。

這輛RV的擋風玻璃夾著一份市府的停車通知,上面寫著從10月1日起,禁止在同一個地方停車超過72小時,這是該市與RV等大型房車居民之間達成的一項臨時解決協議的一部分,該協議還將保持市內三英里的街道不受停車限制。

Mountain View市府規劃了市內三英哩路,允許大型的RV可以過夜停車,其中包括Gemini Ave。

Gemini被規劃為三英里路的其中一條道路,主要原因是街道寬,因為條例禁止大型車輛停在寬度小於40英尺的街道,這些街道佔了Mountain View 83%。

Gemini Ave旁邊的住戶就感到十分委屈,一名房產經理就表示,這棟他管理的物業,租客在這裡住了8年,最近幾年受不了對街的RV發動機響不停,決定退租。

物業管理經理Gary說:「對90%的Mountian View居民是好事,因為無家可歸營搬離他們的街道,但10%的屋主就得忍受,這是不對的,會影響他們的房價,我租不出去,對每個人是好事,但10%的人受到影響。」

他說,對屋主來說,是很大的經濟負擔,很多人看到對街是整排RV就沒興趣。

Gary說:「這是長期租約,我們從來不會找不到租客,租客後來搬走,因為不想住在無家可歸營對面,我們試圖出租,租金合理,很多人來看,但是看到對街的無家可歸營,他們說不要每個月付4500元,住在無家可歸營對面,發電機響不停。」

早些時候,市府分發了一張街道地圖,顯示哪裡可以停放RV等大型房車,這三英里街道遍布整個城市,違規者會先被警告,然後開罰單,拿到三張罰單,車子將被拖走。

去年夏天,矽谷法律基金會、ACLU等六個機構,代表RV房車居民控告Mountain View市府禁止他們停在路邊,這些暫時協議,為RV居民提供多項保護,最後仍需法院批准。

