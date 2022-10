KTSF 26台與眾同樂晚宴完滿落幕 帶大家重溫現場盛況（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

本台舉辦的與眾同樂晚宴完滿落幕,帶大家看看當晚的盛況,並帶來其他社區活動消息。

本台在9月24號星期六晚舉辦的與眾同樂晚宴,坐無虛席,晚宴開始由KTSF 26台總經理Jack Schwartz致辭,他更以國語向大家問好。

出席的賓客均表示,灣區亞裔很需要一個真正為亞裔服務的電視台。

而本台的節目主持甄文達(Martin Yan)也與賓客互動,大送禮物。

而為了支持本地音樂人,本台也邀請了華人樂隊獻唱金曲。

本台新聞部的主播和記者,也跟台下的嘉賓互動玩遊戲。

另外,香港著名攝影師及導演夏永康(Wing Shya)西岸首個個人攝影展情與景 (Mise en Scene),10月1號本週六起在舊金山(三藩市)Dogpatch區的一個藝廊舉行,展出屬夏永康身為劇照攝影師時期的作品。

藝廊負責人Hugo表示,知道夏永康近年的作品多元,包括執導電影、裝置藝術創作等,這次選擇他的早期作品,就是想讓西岸的文化愛好者,從起源再次認識夏永康,攝影展為期一個月至11月6號,市民可以免費預約觀展。

Hugo Mento藝廊地址:795 22nd Street, San Francisco, CA, 94107

10月3起至11號Fleet Week艦隊週,於舊金山不同地點都有活動,詳情可以到Fleetweeksf.org查詢。

10月8日到9日,在東灣Walnut Creek Civic Park Community Center將會舉辦一個水晶市集,入場費14元。

