Palo Alto有油站每加侖汽油接近8元

【KTSF 梁展穎報導】

最近加州的汽油價格飆漲，加州州長紐森採取行動，希望可以減低汽油價格。

位於Palo Alto Sand Hill路的油站，每加侖的汽油接近8元，加州州長紐森在Twitter的視頻説，油公司需要解釋為什麼加州的駕駛人士，需要支付比其他州分更昂貴的汽油。

州長說，汽油公司剝削市民，因為他們的盈利來自市民的開支。

駕駛人士見到汽油價格突然飆升，都感到很驚訝。

居住在San Mateo的Kurt Perez說，他想不到汽油價格上升得那麼快

來自華盛頓州市民Kevin Kotwica說，這些價錢很離譜。

加州州長紐森宣布容許煉油廠提早售賣較便宜，但較會產生較大污染的冬季配方汽油。

專家說，這一個措施，每加侖汽油價格可以減低20美仙。

燃油顧問公司Stillwater Associates指出，昂貴的汽油價格不會在明天下跌，不過會很快看到。

駕駛人士知道他們別無選擇，唯有減少駕車。

紐森正在呼籲國會議員通過法案，向油公司徵收暴利稅，但有共和黨議員指，各州政府應該早點採取行動，暫停徵收汽油稅。

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