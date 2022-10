中國駐舊金山總領事張建敏柏大發言 場外多個團體抗議

【KTSF】

10月1日是中華人民共和國成立73周年,中國駐舊金山(三藩市)總領事張建敏早上到柏克萊加大出席活動時,場外有多個關注中國民主和海外的港人團體抗議,團體下午亦到中國駐舊金山總領事館門外集會,表示中共73年來的極權統治,是對自由民主人權的打壓,所以中國國慶根本不值得慶祝。

中國駐舊金山總領事張建敏週六早上在柏克萊加大出席Berkeley China Summit中美峰會,並發表演講,期間場外有多個團體抗議。

根據觀眾提供給本台的照片和片段,多個關注中國民主,支持港人,藏人和維吾爾人等的組織,以及柏克萊加大的學生高叫口號,地上亦有被剪爛的中國國旗。

抗議團體表示,中共的行為正在污染校園,以及破壞柏克萊加大校園維護民主,正義和學術自由價值觀,所以需要抵制峰會,並反對中共。

抗議團體下午去到中國駐舊金山總領事館門外集會,抗議人士指中共73年來的極權統治,是對自由民主人權的打壓,所以中國國慶根本不值得慶祝。

有抗議人士拿著一塊墓碑,有來自香港的民眾指,對中國來說是一個慶祝的日子,但對她們來說,是一個令人們記住中共如何殘害世界的日子。

她們又說,邪惡的政權不配有慶祝的時刻。

有民眾就舉起廣東獨立的旗幟,指中國正在文化和語言上,對廣東進行種族滅絕。

北加州香港會核心成員陳國禧表示,中國駐舊金山總領事館是中國在美的象徵,所以每年的同一時候,許多人都會前來這地方抗議,展示對中國政府的不滿。

陳國禧說:「香港的局面,現在控制在中國政府裏面,如中國政府繼續在習近平上台,之後的高壓政策時候,看到香港各方面的壓制,和各方面倒退,只能看到這是一個開始,我們會看到進一步的倒退,會繼續下去,那香港會越來越接近,成為中國之外的另外一個城市,香港本身原先具有的特色,會慢慢去消磨。」

他寄語海外的港人繼續發聲,運用自身的能力幫助和關懷同路人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。