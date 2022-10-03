中國駐舊金山總領事張建敏柏大發言 場外多個團體抗議

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10月1日是中華人民共和國成立73周年，中國駐舊金山（三藩市）總領事張建敏早上到柏克萊加大出席活動時，場外有多個關注中國民主和海外的港人團體抗議，團體下午亦到中國駐舊金山總領事館門外集會，表示中共73年來的極權統治，是對自由民主人權的打壓，所以中國國慶根本不值得慶祝。

中國駐舊金山總領事張建敏週六早上在柏克萊加大出席Berkeley China Summit中美峰會，並發表演講，期間場外有多個團體抗議。

根據觀眾提供給本台的照片和片段，多個關注中國民主，支持港人，藏人和維吾爾人等的組織，以及柏克萊加大的學生高叫口號，地上亦有被剪爛的中國國旗。

抗議團體表示，中共的行為正在污染校園，以及破壞柏克萊加大校園維護民主，正義和學術自由價值觀，所以需要抵制峰會，並反對中共。

抗議團體下午去到中國駐舊金山總領事館門外集會，抗議人士指中共73年來的極權統治，是對自由民主人權的打壓，所以中國國慶根本不值得慶祝。

有抗議人士拿著一塊墓碑，有來自香港的民眾指，對中國來說是一個慶祝的日子，但對她們來說，是一個令人們記住中共如何殘害世界的日子。

她們又說，邪惡的政權不配有慶祝的時刻。

有民眾就舉起廣東獨立的旗幟，指中國正在文化和語言上，對廣東進行種族滅絕。

北加州香港會核心成員陳國禧表示，中國駐舊金山總領事館是中國在美的象徵，所以每年的同一時候，許多人都會前來這地方抗議，展示對中國政府的不滿。

陳國禧說：「香港的局面，現在控制在中國政府裏面，如中國政府繼續在習近平上台，之後的高壓政策時候，看到香港各方面的壓制，和各方面倒退，只能看到這是一個開始，我們會看到進一步的倒退，會繼續下去，那香港會越來越接近，成為中國之外的另外一個城市，香港本身原先具有的特色，會慢慢去消磨。」

他寄語海外的港人繼續發聲，運用自身的能力幫助和關懷同路人。

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