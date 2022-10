影評：不可思議的越戰故事《在前線乾杯》

https://youtu.be/nLWsYdo2L_4

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

越戰期間,紐約一個男子給在戰場上的朋友送啤酒的真實故事。

1967年,紐約的一個鄰里酒吧中,綽號Chickie 的一個少年,認為關於越戰的新聞過於負面。街上的反戰示威,都不像是在支持在海外作戰的士兵。鄰里中有幾個參軍的朋友,Chickie 一晚打趣說,要給這些軍人送啤酒,讓他們知道國人是在支持他們。酒吧老闆給了Chickie 一滿袋啤酒,Chickie 也發現能夠在一艘前往東南亞的船上工作,就開始這段歷程。

到了西貢,Chickie 或許是有新手的運氣,先找到一個當軍警的朋友,送出了一些啤酒。也正因為Chickie 不是軍人,穿便裝的他,被認為是中央情報局的特工,到前線也得到一些軍人的幫助。正也是這樣,Chickie 也目睹越戰在當地造成的破壞。西貢受到攻擊的時候,也體驗官方如何扭曲事實,營造勝利的假象。

很難想像這則故事確實發生。長達兩個小時的電影結束後的一張照片,正也是Chickie 見證殘酷戰爭的證據。這是一個帶幽默感的劇情片,但是在拍慣喜劇的導演 Peter Farrelly的指導下,電影卻也缺乏深度。縱然劇情是有談到,戰爭殘酷現實的許多機會。例如提及有記者在報導戰爭中死亡,和一場Chickie 和一個小女孩在郊外碰面的一場戲,劇情卻沒有利用主角的特殊角度,來加深給觀眾思潮的衝擊。

電影較突出的一點,是新進演員Zac Efron。屬於青春派演員的他,看得出有轉變為實力派演員的潛力,但是這部電影並沒有給他發揮的空間。縱然如此,要是想要感受些許原創戰爭片的觀眾,這部影片是有相當的價值。

《在前線乾杯 The Greatest Beer Run Ever》嘗試在寫實和喜劇之間找平衡點。滿分五分中得三分半,可以欣賞 。

電影目前在各地戲院上映,也同步在Apple TV 免附加費放映

電影網頁:https://www.greatestbeerrunevermovie.com/

“The Greatest Beer Run Ever” Review: A ridiculous but true Vietnam War story

“Screening Room” reviews “The Greatest Beer Run Ever”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.greatestbeerrunevermovie.com/

In theatres everywhere and also streaming on Apple TV.