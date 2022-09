【KTSF】

根據美國汽車協會(AAA)的數據,加州平均每加侖油價接近6元,而全美平均每加侖油價是4元以下。

在灣區,平均油價介乎Solano縣最低的5.85元,及San Mateo縣最高的6.12元。

灣區在過去一個月,每加侖的油價上漲了60美仙。

能源專家說,油價上漲,是因為多間煉油廠要進行維修和其他原因而暫停運作。

專家預期,如果情況持續,令汽油的供應持續短缺,未來幾個星期每加侖油價可能會再升多60仙,甚至一元。

