加大提早接受學生申請入讀2023秋季學年

加州大學(UC)提早開放讓學生申請入讀2023秋季學年,週六開始接受申請。

加大下個秋季學年的申請時間,原本是11月1日至11月30日,校方為了讓學生有更充裕的時間完成申請的過程,以及有機會了解不同的加大院校,因此決定延長並提早開放申請時間,週六開始直到11月30日,學生可以提交入學申請。

校方提醒學生預留充裕的時間,不要等到截止最後一分鐘。

學生如果在申請過程中有問題,可聯繫加大申請入學中心,電話是800-207-1710,或發電郵查詢。

詳情可瀏覽:https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-expands-undergraduate-admissions-application-filing-period

