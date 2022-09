史丹福大學指矽谷一個斷層系統可能引起6.9級地震

【KTSF 歐志洲報導】

史丹福大學一項研究發現,矽谷一個地質學家沒有深入研究的斷層系統,可能引起一個強達6.9級的地震,也就是和1989年Loma Prieta地震相同力度的地震。

史丹福大學科學家一份新的報告中指出,名為Shannon-Monte斷層和Berrocal-Sargent斷層的斷層系統,統稱為Foothill衝帶斷層,它們所積累的能量,每隔250到300年之間,可以引發一個強度達6.9級的地震。

這個斷層是在San Andreas斷層的東部,沿著Sierra Azul的山腳,從灣區以南的Gilroy延伸到史丹福和Palo Alto以西的地方。

而因為地質學家無法斷定這斷層最後一次在什麼時候引發地震,所以不知道這250到300年的倒數,是從什麼時候開始。

地質學家可以知道的是,Foothill衝帶斷層,並沒有引發1989年的Loma Prieta地震,那次地震當時造成63人死亡,數千人受傷,和高達百億元的損失。

