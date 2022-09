【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)國際機場內餐飲員工,結束長達三日的罷工潮,勞資雙方達成為期三年的暫定協議。

這次罷工是由UNITE HERE Local 2工會發起,代表機場餐飲業約84間店鋪,包括快餐店、酒吧、咖啡店和機場候機室等近一千名僱員。

勞資雙方週四於市政府達成一項為期三年的暫定協議,包括加薪酬、福利和健康保險。

工會代表表示,大部份員工三年來時薪都是17.05元,未曾加過,有僱員因為薪金未能應付灣區物價不斷上升,要打兩至三份工。

勞資雙方談判近九個月未成果,從而觸發今次的罷工潮。

舊金山國際機場表示,如今簽署新的合約,各單位將在24小時內回到崗位,機場內的餐飲服務恢復正常。

