【KTSF】

舊金山(三藩市)發生入屋搶劫案,三名亞裔男子於家中遭到匪徒搶劫,期間受傷,沒有生命危險。

警員於週三晚上約8點半接報,去到Alemany街2600號路段,三名男事主向警方表示,當時聽到門外有聲,之後三名非裔男匪徒入屋,要求事主交出財物,事主擔心人身安全,沒有反抗。

匪徒搜掠事主家中後,登上一輛白色SUV多用途車逃去,事主經救護員治理,沒有生命危險,警方正調查案件。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。