參議院通過短期撥款法案 送交眾議院表決

【KTSF 朱慧琪報導】

兩黨於週五即本財政年度完結前夕通過一項短期撥款法案，法案隨即提交眾議院審議，預計眾議院會很快通過，以避免聯邦政府停擺。

參議院週五以72票贊成，25票反對，達到60票的門檻，通過臨時撥款法案，是今年的第二次。

法案要在12月16日之前，為聯邦政府提供足夠資金，來維持使所有聯邦機構繼續運行。

法案同時還批准為烏克蘭提供多120億元軍事資助，用於為烏克蘭軍隊培訓、裝備和後勤支持，幫助烏克蘭政府為當地平民提供基本服務，並提供美國的武器和彈藥，加上之前的兩次資金，一共提供超過500億元予烏克蘭。

法案也額外撥款188億元，應對當前和未來的災難，例如應對佛羅里達州的Ian颶風風災，該法案也提供多10億元幫助低收入家庭取暖。

但是法案沒有提及拜登總統早前所尋求的額外資金，以應對COVID和猴痘。

這項臨時撥款法案拖到本財政年度完結前夕才通過，是因為溫和派的民主黨籍西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin，要求加入一項確保美國能源獨立與安全的條例，以加快聯邦對能源項目的審批程序，當中包括油氣管道及電力線路的項目審批。

參議院多數黨領袖舒默在週二以共和黨人一定會因此而阻撓法案，而決定不將Manchin的條款列入法案內，他說Manchin也不再堅持，以便讓立法程序順利完成。

Manchin隨後發聲明批評，參議院的成員竟然因為政治，而令美國能源安全冒風險。

法案接下來會轉到眾議院審議，預計眾議院週五會快速通過。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。