參議院通過短期撥款法案 送交眾議院表決

【KTSF 朱慧琪報導】

兩黨於週五即本財政年度完結前夕通過一項短期撥款法案,法案隨即提交眾議院審議,預計眾議院會很快通過,以避免聯邦政府停擺。

參議院週五以72票贊成,25票反對,達到60票的門檻,通過臨時撥款法案,是今年的第二次。

法案要在12月16日之前,為聯邦政府提供足夠資金,來維持使所有聯邦機構繼續運行。

法案同時還批准為烏克蘭提供多120億元軍事資助,用於為烏克蘭軍隊培訓、裝備和後勤支持,幫助烏克蘭政府為當地平民提供基本服務,並提供美國的武器和彈藥,加上之前的兩次資金,一共提供超過500億元予烏克蘭。

法案也額外撥款188億元,應對當前和未來的災難,例如應對佛羅里達州的Ian颶風風災,該法案也提供多10億元幫助低收入家庭取暖。

但是法案沒有提及拜登總統早前所尋求的額外資金,以應對COVID和猴痘。

這項臨時撥款法案拖到本財政年度完結前夕才通過,是因為溫和派的民主黨籍西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin,要求加入一項確保美國能源獨立與安全的條例,以加快聯邦對能源項目的審批程序,當中包括油氣管道及電力線路的項目審批。

參議院多數黨領袖舒默在週二以共和黨人一定會因此而阻撓法案,而決定不將Manchin的條款列入法案內,他說Manchin也不再堅持,以便讓立法程序順利完成。

Manchin隨後發聲明批評,參議院的成員竟然因為政治,而令美國能源安全冒風險。

法案接下來會轉到眾議院審議,預計眾議院週五會快速通過。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。