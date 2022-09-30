參議院通過短期撥款法案 送交眾議院表決

September 30, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

兩黨於週五即本財政年度完結前夕通過一項短期撥款法案，法案隨即提交眾議院審議，預計眾議院會很快通過，以避免聯邦政府停擺。

參議院週五以72票贊成，25票反對，達到60票的門檻，通過臨時撥款法案，是今年的第二次。

法案要在12月16日之前，為聯邦政府提供足夠資金，來維持使所有聯邦機構繼續運行。

法案同時還批准為烏克蘭提供多120億元軍事資助，用於為烏克蘭軍隊培訓、裝備和後勤支持，幫助烏克蘭政府為當地平民提供基本服務，並提供美國的武器和彈藥，加上之前的兩次資金，一共提供超過500億元予烏克蘭。

法案也額外撥款188億元，應對當前和未來的災難，例如應對佛羅里達州的Ian颶風風災，該法案也提供多10億元幫助低收入家庭取暖。

但是法案沒有提及拜登總統早前所尋求的額外資金，以應對COVID和猴痘。

這項臨時撥款法案拖到本財政年度完結前夕才通過，是因為溫和派的民主黨籍西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin，要求加入一項確保美國能源獨立與安全的條例，以加快聯邦對能源項目的審批程序，當中包括油氣管道及電力線路的項目審批。

參議院多數黨領袖舒默在週二以共和黨人一定會因此而阻撓法案，而決定不將Manchin的條款列入法案內，他說Manchin也不再堅持，以便讓立法程序順利完成。

Manchin隨後發聲明批評，參議院的成員竟然因為政治，而令美國能源安全冒風險。

法案接下來會轉到眾議院審議，預計眾議院週五會快速通過。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twelve − eleven =