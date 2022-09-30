Santa Clara縣選務處舉辦中文投票講座 首投族有什麼要注意

【KTSF 朱慧琪報導】

Santa Clara縣選務處日前舉辦中文投票講座，首投族有什麼要注意的呢？

Santa Clara縣為11月8日的選舉，在全縣共設有103個投票中心，99個選票投遞箱，提供14種語言服務。

Santa Clara縣選務處Ruth Luo說：「選民不再只能夠在他的選區裡投票，新的投票方式允許選民在全縣的任何投票中心投票，此外，民眾可以在當天註冊成為選民，並且立刻投票，叫做有條件的登記選民。」

縣選務處在10月10日，也就是選舉日的前29天，向選民寄送郵遞選票，民眾填完選票，可以立刻寄回選票，也可以親自到投票中心投下選票，但一定要在11月8日晚上8點開票前寄出，以郵戳為憑。

如果要親自前往投票中心投票，必須戴口罩。

Luo說：「依照目前CDC健康指南，縣府的工作人員和進入縣府工作場所的訪客，都應配戴口罩或類似的產品，投票中心選務工作人員會一直配戴口罩，我們也要求選民和訪客在投票中心內必須配戴口罩。」

有選民提問，為什麼投票中心不查驗選民身分。

Luo說：「在加州的法律，我們不看身份證，因為你到投票中心，我們會問你的姓名跟住址，只要這些資料相符，我們的資料庫就可以，您的簽名就是代表您本人，沒有人會願意觸犯加州法律，我們並不要求出示身分證。」

Santa Clara縣選務處也提供中文網站，有需要的民眾可以上網查詢，網址：https://sccvote.sccgov.org/zhongwen

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