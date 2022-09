Santa Clara縣選務處舉辦中文投票講座 首投族有什麼要注意

【KTSF 朱慧琪報導】

Santa Clara縣選務處日前舉辦中文投票講座,首投族有什麼要注意的呢?

Santa Clara縣為11月8日的選舉,在全縣共設有103個投票中心,99個選票投遞箱,提供14種語言服務。

Santa Clara縣選務處Ruth Luo說:「選民不再只能夠在他的選區裡投票,新的投票方式允許選民在全縣的任何投票中心投票,此外,民眾可以在當天註冊成為選民,並且立刻投票,叫做有條件的登記選民。」

縣選務處在10月10日,也就是選舉日的前29天,向選民寄送郵遞選票,民眾填完選票,可以立刻寄回選票,也可以親自到投票中心投下選票,但一定要在11月8日晚上8點開票前寄出,以郵戳為憑。

如果要親自前往投票中心投票,必須戴口罩。

Luo說:「依照目前CDC健康指南,縣府的工作人員和進入縣府工作場所的訪客,都應配戴口罩或類似的產品,投票中心選務工作人員會一直配戴口罩,我們也要求選民和訪客在投票中心內必須配戴口罩。」

有選民提問,為什麼投票中心不查驗選民身分。

Luo說:「在加州的法律,我們不看身份證,因為你到投票中心,我們會問你的姓名跟住址,只要這些資料相符,我們的資料庫就可以,您的簽名就是代表您本人,沒有人會願意觸犯加州法律,我們並不要求出示身分證。」

Santa Clara縣選務處也提供中文網站,有需要的民眾可以上網查詢,網址:https://sccvote.sccgov.org/zhongwen

