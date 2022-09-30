San Ramon警方拘捕結他教師 涉嫌課堂上猥褻兒童

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣San Ramon警方拘捕一名結他教師，他涉嫌在課堂上對兒童作出猥褻行為。

San Ramon警方表示，週四接報，一個男人在市內一個住宅，與一個兒童上結他課期間，對兒童作出猥褻和淫褻行為，隨後警方拘捕69歲東灣Vallejo居民Rex Lee Bell，他面對九項向14歲以下兒童作出猥褻和淫褻行為，附帶九項先前已定罪的性罪行，和兩項違反性罪犯規定的控罪。

疑犯是一名性罪犯，目前被拘留在Martinez的拘留所，保釋金為995萬元。

警方資料顯示，疑犯在網上推銷自己是Guitarconfidence.com的老闆和主要教師，在全灣區30個城市內教授私人結他音樂課，警方相信不只一個受害人，呼籲知情人士聯絡警方，電話：(925) 973-2779。

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