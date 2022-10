San Ramon警方拘捕結他教師 涉嫌課堂上猥褻兒童

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣San Ramon警方拘捕一名結他教師,他涉嫌在課堂上對兒童作出猥褻行為。

San Ramon警方表示,週四接報,一個男人在市內一個住宅,與一個兒童上結他課期間,對兒童作出猥褻和淫褻行為,隨後警方拘捕69歲東灣Vallejo居民Rex Lee Bell,他面對九項向14歲以下兒童作出猥褻和淫褻行為,附帶九項先前已定罪的性罪行,和兩項違反性罪犯規定的控罪。

疑犯是一名性罪犯,目前被拘留在Martinez的拘留所,保釋金為995萬元。

警方資料顯示,疑犯在網上推銷自己是Guitarconfidence.com的老闆和主要教師,在全灣區30個城市內教授私人結他音樂課,警方相信不只一個受害人,呼籲知情人士聯絡警方,電話:(925) 973-2779。

