【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西一間初中的男教師,涉嫌於社交媒體上與一名未成年少女談話時,涉及不當內容,被警方拘捕。

根據警方,疑犯是29歲的Hollister市居民Trae Devonte Owens。

Owens是聖荷西Hoover初中的老師,與聖荷西Lincoln高中的14歲女學生對話了三個星期。

期間疑犯涉嫌向對方索取不雅照片,並安排接送女事主,疑犯最少一次接送女事主上學。

聖荷西警方取得拘捕令及搜查令,9月25號在Hollister市將疑犯拘捕。

警方呼籲市民如有任何關於這宗案件,或同類事件的資料,要聯絡警方探員,電話:(408) 537-1381。

