南灣聖荷西公共圖書館一半以上分館,將擴大服務範圍,週日都會開放給公眾。

從本週日開始,聖荷西公共圖書館網站上的這16間分館將會每週7天開放,這些分館是根據評估地理位置,和使用數據後選擇出來,官員需要在2023年初向市議會報告。

另一方面,16間分館將會派發免費雪糕來慶祝,如果民眾想了解更多,請瀏覽圖書館網站:http://sjpl.org/Sundays

