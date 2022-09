聖荷西警方查獲兩處住宅疑作為性交易場所

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西警方週二查獲兩處疑似以住宅作為從事性交易的場所。

警方表示,第一個住宅是位於Winterberry Way 500號路段,屬於Strawberry 業主協會(HOA),在其中一個前門,還貼著HOA給住戶的信件,內容指,27日中午,聖荷西警方在這個小區展開行動,原因是一名屋主通知HOA,懷疑有人在這裡從事非法活動。

HOA通知警方,經過數個月的調查,根據聖荷西警方報告,有人把住宅當成妓院經營,對其發出了搜查令。

這兩個性交易場所都是在住宅區,而且剛好都是在高速公路旁邊。

Winterberry Way就在280號公路旁,另一個妓院則是在87號公路下面Bassett Street90號路段的共渡公寓,警方相信這兩個疑似妓院是相互關聯的。

警方確認了4名性工作疑犯,也確認兩名涉嫌經營妓院的男子,但警方沒有說明嫌犯的族裔背景。

Strawberry業主協會在信中表示,警方破獲住宅妓院,應歸功於住戶的警覺性,這個小區最近經常發生車子爆竊、催化轉換器被偷等,要住戶特別留意。

一名不願上鏡頭的住戶表示說:「這是一個很大的社區,我不知道誰是陌生人,誰是住戶,我們剛搬來,個人還沒碰到不安全的事。」

根據全國人口走私熱線,住宅妓院通常是在住宅區和非商業區經營,這種類型的妓院要求女性性工作者全天候在妓院生活和睡覺,離開住所的能力有限,而且受嚴密監控,也經常被轉移到新的妓院,她們通常都是人口販賣的受害者。

有更多訊息可以聯絡聖荷西警方,電話:(408) 537-1224

