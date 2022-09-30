聖荷西警方查獲兩處住宅疑作為性交易場所

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西警方週二查獲兩處疑似以住宅作為從事性交易的場所。

警方表示，第一個住宅是位於Winterberry Way 500號路段，屬於Strawberry 業主協會（HOA），在其中一個前門，還貼著HOA給住戶的信件，內容指，27日中午，聖荷西警方在這個小區展開行動，原因是一名屋主通知HOA，懷疑有人在這裡從事非法活動。

HOA通知警方，經過數個月的調查，根據聖荷西警方報告，有人把住宅當成妓院經營，對其發出了搜查令。

這兩個性交易場所都是在住宅區，而且剛好都是在高速公路旁邊。

Winterberry Way就在280號公路旁，另一個妓院則是在87號公路下面Bassett Street90號路段的共渡公寓，警方相信這兩個疑似妓院是相互關聯的。

警方確認了4名性工作疑犯，也確認兩名涉嫌經營妓院的男子，但警方沒有說明嫌犯的族裔背景。

Strawberry業主協會在信中表示，警方破獲住宅妓院，應歸功於住戶的警覺性，這個小區最近經常發生車子爆竊、催化轉換器被偷等，要住戶特別留意。

一名不願上鏡頭的住戶表示說：「這是一個很大的社區，我不知道誰是陌生人，誰是住戶，我們剛搬來，個人還沒碰到不安全的事。」

根據全國人口走私熱線，住宅妓院通常是在住宅區和非商業區經營，這種類型的妓院要求女性性工作者全天候在妓院生活和睡覺，離開住所的能力有限，而且受嚴密監控，也經常被轉移到新的妓院，她們通常都是人口販賣的受害者。

有更多訊息可以聯絡聖荷西警方，電話：(408) 537-1224

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