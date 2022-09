四區親俄領袖簽入俄協議 普京指人民已作出抉擇

【有線新聞】

俄羅斯總統普京與四個早前公投入俄的烏克蘭親俄派地區領袖簽署入俄協議,歐盟全體27國讉責俄方非法吞併烏克蘭領土完整和主權,沒有談判餘地。烏克蘭總統澤連斯基重申頓巴斯是國土,不會割讓給佔領者。

普京在克里姆林宮聖喬治大廳演說,宣布烏克蘭東部及南部四個地區加入俄羅斯。

俄羅斯總統普京說:「人民已作出抉擇,明確的抉擇,如今我們簽署加入俄羅斯的協議,加入頓湼茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、扎波羅熱地區和赫爾松地區。」

他宣布,將在俄羅斯聯邦內重新建立劃分四個地區,又指加入俄羅斯是四個地區內數百萬人的意願,《聯合國憲章》亦確立了民族自決原則。

他又批評西方長期推動殖民統治、尋求霸權,以圍堵俄羅斯、中國及伊朗,推動新的殖民計劃,又暗示美國涉嫌毀壞北溪天然氣管,指美國正破壞歐洲的能源基建,推動歐洲去工業化。

普京演說後與四名親俄領袖,頓湼茨克的普希林、盧甘斯克的帕塞奇尼克、扎波羅熱的巴利茨基及赫爾松的薩爾多簽署協議,儀式完結時現場奏起俄羅斯國歌。

