奧克蘭校園槍擊案兩人仍危殆 疑與幫派有關（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)週三發生的校園槍擊案,造成6人受傷,其中兩人仍然危殆,警方指槍手開超過30槍,案件與幫派有關。

奧克蘭週三發生的校園槍擊案,6個傷者中有兩名學生、一名輔導員、保安員,及其他兩名學校職員。

兩名傷者情況危殆,一名情況穩定,其餘三名傷者已經出院。

奧克蘭警方說,案件最少有兩名槍手及一名同黨,可能有更多槍手,槍手用手槍犯案,手槍裝有非法的高容量彈夾,總共開超過30槍。

警方到場後,隨即封鎖校園。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「某些課室需要鎖匙入內,警員並沒有等待收到鎖匙,就直接破門進入每間課室,在校園徹底搜索,確保沒有槍手在學校,和保證整個校園是安全。」

槍手當時已不在校園,他相信案件與幫派衝突有關。

奧克蘭市長Libby Schaaf說,奧克蘭市多年受槍械暴力困擾,沒有聯邦政府的協助,是很難解決問題,又指這股暴力風氣是不能持續。

Schaaf說:「小孩子的學校是個神聖的地方,當學校遭到槍械暴力侵犯,我們的核心價值也被衝擊,每個大城市的市長,都不想再舉行這類記者會。」

市府暴力預防部門的主席Guillermo Cespedes表示,會向學生及家庭提供支援,減少暴力事件對社區帶來的創傷。

Cespedes說:「人們受創傷時暴力就會自行產生,像市長說,這是個多世代問題,我們正嘗試打破這個循環。」

槍擊案於週三下午約1點,在Fontaine街8200號路段的King Estates校園內發生,校園內分別有三間不同學校,而案發地點是位於Rudsdale Newcomer高中,警方正調查案件,未有作出拘捕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。