奧克蘭校園槍擊案兩人仍危殆 疑與幫派有關（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）週三發生的校園槍擊案，造成6人受傷，其中兩人仍然危殆，警方指槍手開超過30槍，案件與幫派有關。

奧克蘭週三發生的校園槍擊案，6個傷者中有兩名學生、一名輔導員、保安員，及其他兩名學校職員。

兩名傷者情況危殆，一名情況穩定，其餘三名傷者已經出院。

奧克蘭警方說，案件最少有兩名槍手及一名同黨，可能有更多槍手，槍手用手槍犯案，手槍裝有非法的高容量彈夾，總共開超過30槍。

警方到場後，隨即封鎖校園。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說：「某些課室需要鎖匙入內，警員並沒有等待收到鎖匙，就直接破門進入每間課室，在校園徹底搜索，確保沒有槍手在學校，和保證整個校園是安全。」

槍手當時已不在校園，他相信案件與幫派衝突有關。

奧克蘭市長Libby Schaaf說，奧克蘭市多年受槍械暴力困擾，沒有聯邦政府的協助，是很難解決問題，又指這股暴力風氣是不能持續。

Schaaf說：「小孩子的學校是個神聖的地方，當學校遭到槍械暴力侵犯，我們的核心價值也被衝擊，每個大城市的市長，都不想再舉行這類記者會。」

市府暴力預防部門的主席Guillermo Cespedes表示，會向學生及家庭提供支援，減少暴力事件對社區帶來的創傷。

Cespedes說：「人們受創傷時暴力就會自行產生，像市長說，這是個多世代問題，我們正嘗試打破這個循環。」

槍擊案於週三下午約1點，在Fontaine街8200號路段的King Estates校園內發生，校園內分別有三間不同學校，而案發地點是位於Rudsdale Newcomer高中，警方正調查案件，未有作出拘捕。

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