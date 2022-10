【KTSF】

灣區又將有一個新的電話區號,北灣將從明年2月開始,使用369區號。

北灣目前使用的707區號,是在1959年開始使用,707區號將在2023年12月用完,當局將會在2月開始發出369區號的電話號碼,受影響的將是新的電話客戶,目前使用707區號的客戶不會受影響。

加州公用事業委員會表示,區域性的電話收費也不會受影響,使用369區號的地方將包括Napa、Solano、Sonoma、Marin縣的區域。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。