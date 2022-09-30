矽谷近期大規模裁員消息不斷 Meta及Lyft傳凍結招聘

【KTSF 傅景竑報導】
矽谷科技業近期的大規模裁員消息不斷，如今兩家大公司Meta及Lyft傳出凍結招聘。
Facebook母公司Meta，在近20年來的快速擴編與成長，在這一季恐怕遇到瓶頸。
根據舊金山紀事報的報導，Meta執行長在7月的財報電話會議上就曾預告，公司將在未來逐步進行人力縮編，並將轉向投資其他區塊。
Meta也在今年第二季首次出現季度營收下降，1%的降幅將收益帶到28.8億元，Meta表示，這波降幅與經濟大環境及廣告收益減少有關。
而全國第二大的叫車平台Lyft，在7月裁員60名員工後，也開始凍結招聘。
Lyft也在第二季表現不理想，將縮減開支並進行人員縮編，Lyft與競爭對手Uber都公告將暫緩未來招聘。
另外，在舊金山灣區還有包括電子文件平台DocuSign、雲通訊公司Twilio，及投資平台Robinhood都在近期進行裁員。
雖然舊金山8月的失業率維持在2.3%，舊金山的首席經濟學家Ted Egan表示，經濟未進入衰退，但利息及抵押貸款利率上升，加劇市場對經濟衰退的憂慮。
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