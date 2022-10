矽谷近期大規模裁員消息不斷 Meta及Lyft傳凍結招聘

【KTSF 傅景竑報導】

矽谷科技業近期的大規模裁員消息不斷,如今兩家大公司Meta及Lyft傳出凍結招聘。

Facebook母公司Meta,在近20年來的快速擴編與成長,在這一季恐怕遇到瓶頸。

根據舊金山紀事報的報導,Meta執行長在7月的財報電話會議上就曾預告,公司將在未來逐步進行人力縮編,並將轉向投資其他區塊。

Meta也在今年第二季首次出現季度營收下降,1%的降幅將收益帶到28.8億元,Meta表示,這波降幅與經濟大環境及廣告收益減少有關。

而全國第二大的叫車平台Lyft,在7月裁員60名員工後,也開始凍結招聘。

Lyft也在第二季表現不理想,將縮減開支並進行人員縮編,Lyft與競爭對手Uber都公告將暫緩未來招聘。

另外,在舊金山灣區還有包括電子文件平台DocuSign、雲通訊公司Twilio,及投資平台Robinhood都在近期進行裁員。

雖然舊金山8月的失業率維持在2.3%,舊金山的首席經濟學家Ted Egan表示,經濟未進入衰退,但利息及抵押貸款利率上升,加劇市場對經濟衰退的憂慮。

