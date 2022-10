颶風Ian導致至少42人亡 現吹襲南卡羅萊納州

【KTSF 張麗月報導】

颶風Ian掠過佛羅里達州之後,現已減弱為一股後熱帶氣旋,這股風暴一度越過大西洋,再增強為一級颶風,直吹南卡羅萊納州。

Ian較早時橫掃佛羅里達州時,造成廣泛破壞和水浸,有超過260萬個家庭和商業停電,單在佛州就有至少42人死亡,風災過後面對的是大量善後工作,當局估計需要花幾年時間去重建。

四級颶風Ian週四橫掃佛羅里達州西南部時,造成廣泛破壞和水浸,可以見到房屋和酒店吹到連根拔起,搜救人員繼續全日24小時,在重災區Fort Myers搶救,工程人員也正緊急搶修電力,在打大風期間估計有超過260萬家庭和商業停電。

Fort Myers市長Kevin Anderson說:「現時我們的焦點是修復電力,特別是食水廠和水井。」

面對風災帶來的巨大破壞,許多住宅和商業都被摧毀,有些居民至今仍然感到震驚、無助和難以置信。

餐廳東主Franco Russo說:「難以置信,你知道類似的情況,但你不認為會發生在你身上。」

在佛州西南部重災區一些縣,當局需要逐家逐戶去檢查風暴的破壞程度,相信這是漫長的過程。

佛州西面海岸的Sanibel Island岸邊的茅屋已經被風吹毀,連屋頂都吹甩。

至於佛州的北部和中部,就廣泛地區出現嚴重水浸。

總統拜登表示,聯邦將繼續全力協助佛州救災,預料佛州需要幾個月,甚至幾年時間去重建。

拜登說:「你們已在電視上看到情景,房屋和物業被沖走,將需要花幾個月甚至幾年去重建。」

颶風Ian現已登陸南卡羅萊納州,為南卡州帶來連場大雨。

