颶風Ian導致至少42人亡 現吹襲南卡羅萊納州

【KTSF 張麗月報導】

颶風Ian掠過佛羅里達州之後，現已減弱為一股後熱帶氣旋，這股風暴一度越過大西洋，再增強為一級颶風，直吹南卡羅萊納州。

Ian較早時橫掃佛羅里達州時，造成廣泛破壞和水浸，有超過260萬個家庭和商業停電，單在佛州就有至少42人死亡，風災過後面對的是大量善後工作，當局估計需要花幾年時間去重建。

四級颶風Ian週四橫掃佛羅里達州西南部時，造成廣泛破壞和水浸，可以見到房屋和酒店吹到連根拔起，搜救人員繼續全日24小時，在重災區Fort Myers搶救，工程人員也正緊急搶修電力，在打大風期間估計有超過260萬家庭和商業停電。

Fort Myers市長Kevin Anderson說：「現時我們的焦點是修復電力，特別是食水廠和水井。」

面對風災帶來的巨大破壞，許多住宅和商業都被摧毀，有些居民至今仍然感到震驚、無助和難以置信。

餐廳東主Franco Russo說：「難以置信，你知道類似的情況，但你不認為會發生在你身上。」

在佛州西南部重災區一些縣，當局需要逐家逐戶去檢查風暴的破壞程度，相信這是漫長的過程。

佛州西面海岸的Sanibel Island岸邊的茅屋已經被風吹毀，連屋頂都吹甩。

至於佛州的北部和中部，就廣泛地區出現嚴重水浸。

總統拜登表示，聯邦將繼續全力協助佛州救災，預料佛州需要幾個月，甚至幾年時間去重建。

拜登說：「你們已在電視上看到情景，房屋和物業被沖走，將需要花幾個月甚至幾年去重建。」

颶風Ian現已登陸南卡羅萊納州，為南卡州帶來連場大雨。

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