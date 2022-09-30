颶風Ian減弱為熱帶風暴 料再增強為颶風吹襲南卡州

【KTSF 張麗月報導】

颶風Ian進一步減弱為一股熱帶風暴，繼續吹向佛羅里達州中部地區，預測將會為該區帶來破紀錄大雨，這股風暴跟著再次增強為一股颶風，然後登陸南卡羅萊納州。

四級颶風Ian週三下午登陸佛羅里達州西南部海岸，當時陣風時速高達150哩，然後吹向佛州東北部，風力明顯減弱至時速70哩。

風暴掠過時，帶來極度危險的惡劣天氣，包括災難性水浸，和威脅生命安全的風暴潮，有些地區水浸超過1呎，無數的房屋受到破壞。

Lee縣警局長Carmine Marcino說：「無法描述我所見的情況，在Fort Myers Beach地區，建築物、大量樓宇被沖走，汽車在水中，船隻翻轉。」

災民Sydni Vanhorn說：「完全被摧毀，冰箱倒地上，沙發反轉，廁所物也在地上。」

風災過後將會迎來大量善後工作，佛州州長Ron DeSantis表示，當局將會全日24小時動員全州大約兩萬名工程人員，在受風災影響的社區全力修復基建設施和恢復電力供應。

Ian在大西洋減弱為一股熱帶風暴之後，預料向北方向移動，風力會再次增強為一股颶風，然後在星期六登陸南卡羅萊納州、南卡州的Charleston縣在颶風未到來之前，已經宣佈進入緊急狀態。

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