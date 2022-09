颶風Ian減弱為熱帶風暴 料再增強為颶風吹襲南卡州

【KTSF 張麗月報導】

颶風Ian進一步減弱為一股熱帶風暴,繼續吹向佛羅里達州中部地區,預測將會為該區帶來破紀錄大雨,這股風暴跟著再次增強為一股颶風,然後登陸南卡羅萊納州。

四級颶風Ian週三下午登陸佛羅里達州西南部海岸,當時陣風時速高達150哩,然後吹向佛州東北部,風力明顯減弱至時速70哩。

風暴掠過時,帶來極度危險的惡劣天氣,包括災難性水浸,和威脅生命安全的風暴潮,有些地區水浸超過1呎,無數的房屋受到破壞。

Lee縣警局長Carmine Marcino說:「無法描述我所見的情況,在Fort Myers Beach地區,建築物、大量樓宇被沖走,汽車在水中,船隻翻轉。」

災民Sydni Vanhorn說:「完全被摧毀,冰箱倒地上,沙發反轉,廁所物也在地上。」

風災過後將會迎來大量善後工作,佛州州長Ron DeSantis表示,當局將會全日24小時動員全州大約兩萬名工程人員,在受風災影響的社區全力修復基建設施和恢復電力供應。

Ian在大西洋減弱為一股熱帶風暴之後,預料向北方向移動,風力會再次增強為一股颶風,然後在星期六登陸南卡羅萊納州、南卡州的Charleston縣在颶風未到來之前,已經宣佈進入緊急狀態。

