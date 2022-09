香港前立法會議員許智峯四藐視法庭罪成 判囚3年半

【有線新聞】

香港前立法會議員許智峯前年流亡海外,缺席多宗刑事審訊,4項藐視法庭罪罪成,判囚3年半。法官形容許智峯策劃了一場精心安排的騙局,誤導警方和法庭批准他離港。

許智峯原本面對的控罪,包括19年屯門遊行,要求他人刪除手機內照片及3宗議會藐視案,他前年年底以外訪名義前往丹麥,其後宣布流亡海外,被警方通緝。

許智峯早前被裁定4項藐視法庭罪成,法官陳慶偉判刑時說,許智峯提供虛假的海外政治組織邀請信和日程,誤導警方和法庭批准他的離港申請。這個精心安排的騙局嚴重打擊公眾對司法的信心,行為是戲弄司法制度,妨礙司法公正。

考慮到事件嚴重,加上許智峯毫無悔意,並使用虛假證明文件,判他監禁3年6個月,以及支付懲罰性訟費。

許智峯在社交網站回應,說對判刑「嗤之以鼻」,損害公眾對司法公義信心的並非他,形容法庭是對著空氣判刑。

