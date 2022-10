【KTSF】

因應通脹持續,糧食券每月的福利將增加。

美國農業部宣佈,因應通脹持續,10月開始將增加糧食券福利12.5%,對於一個四人家庭來說,平均每個月多額外104元,經調整後,四人家庭最高領取金額是每月939元。

每月有近4,100萬美國人使用糧食券,但是12.5%的增幅,不能彌補食品價格的上漲,因為雜貨價格在8月份就上漲了13%以上。

