舊金山多個政府部門為10月舉行的艦隊週做準備（視頻）

艦隊週將會於10月舉行,帶大家看看多個舊金山(三藩市)政府部門正在做的準備。

艦隊週將會於10月3日至11日於舊金山舉行,其中最受矚目的是海軍的藍天使飛行特技表演,市民到時亦可以參觀海軍艦艇,相信今年艦隊週將吸引不少人流。

而舊金山應急管理部週四召開新聞發布會,宣布與地方、州、聯邦,以至軍方的合作,就即將舉行的艦隊週開展協調工作。

舊金山應急管理部副主任Robert Smuts說:「應急管理部應急管理負責與公共安全機構和其他城市部門合作夥伴協調,以確保每個人都享受艦隊週和其他活動都會是安全的,你可以將手提內輸入短信888777,並輸入Fleet Week,沒有空格或標點符號,你將收到特定於艦隊週活動的信息。」

舊金山縣警局長Paul Miyamoto表示,預計活動將會很多人聚集,他又指10月是一個具有挑戰性的月份,因為舊金山都有不同大小的活動,所以部門之間的合作是事關重要。

Miyamoto說:「重要的是我們所有人一起合作,為了保證每個人的安全,站在台上,與我們的公共安全合作夥伴合作,只是一個開始。」

警方鼓勵市民在當日使用公共交通工具,但是如果必須開車的話,就不要在車內留下任何貴重物品。

而另一件事就是要和朋友或家人有一個統一的計劃,例如一旦分開了,在哪裡見面之類。

另一方面,消防部門就特別提醒市民不要濫用911。

舊金山消防助理副局長Erica Arteseros說:「因此我還想為大家提供311,您可能任何撥打,以獲取更多信息,911不是用來拿信息的,它是為緊急使用的,如果你遇到緊急情況,我們鼓勵您使用它,但請使用311獲取任何信息。」

舊金山海岸警衛隊船長Taylor Lam說:「如果您看到某些事情,特別是任何可能看起來可疑,或可能對公眾構成潛在威脅的事,請聯繫海岸警衛隊。」

他表示,海岸警衛隊屆時會做好大量的海事安全措施。

更多節目詳情,請參考網站:http://fleetweeksf.org

