拜登政府收緊學生貸款減免計劃申請人資格

September 30, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

正當六個共和黨主導的州份控告總統拜登，企圖阻止學生貸款減免計劃實施之際，拜登政府就收緊學生貸款減免計劃申請人的資格。

消息指出，如果聯邦學生貸款由政府擔保，但由私人借款機構持有，借款人將會失去資格申領學生貸款減免，估計約有77萬人受到影響。

聯邦教育部當初表示，這些貸款，其中許多是根據以前的聯邦家庭教育貸款計劃，和聯邦Perkins貸款計劃提供，只要借款人將債務合併到聯邦直接貸款計劃中，就有資格申領一次過的債務減免紓困。

不過教育部週四更新資料，指出私人貸款機構持有的聯邦學生貸款，必須在9月29日之前合併到聯邦直接貸款計劃，才有資格申領貸款減免。

目前聯邦學生貸款借款人有4,300萬人，而由私人貸款機構持有的聯邦學生貸款只佔小部份，當中接受聯邦家庭教育貸款計劃的借款人約有400萬人。

提出訴訟的六個共和黨主導的州份，質疑拜登政府的學生貸款減免措施的合法性，訴訟指並沒有法規容許總統拜登單方面去減免學生的貸款，同時聯邦學生貸款減免計劃，損害私人貸款機構從學生貸款中賺取的收益。

白宮就繼續強調，學生貸款減免計劃是合法，又指控提出訴訟的六個州的共和黨籍官員，與特殊利益體團站在一起。

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