拜登政府收緊學生貸款減免計劃申請人資格

【KTSF 張麗月報導】

正當六個共和黨主導的州份控告總統拜登,企圖阻止學生貸款減免計劃實施之際,拜登政府就收緊學生貸款減免計劃申請人的資格。

消息指出,如果聯邦學生貸款由政府擔保,但由私人借款機構持有,借款人將會失去資格申領學生貸款減免,估計約有77萬人受到影響。

聯邦教育部當初表示,這些貸款,其中許多是根據以前的聯邦家庭教育貸款計劃,和聯邦Perkins貸款計劃提供,只要借款人將債務合併到聯邦直接貸款計劃中,就有資格申領一次過的債務減免紓困。

不過教育部週四更新資料,指出私人貸款機構持有的聯邦學生貸款,必須在9月29日之前合併到聯邦直接貸款計劃,才有資格申領貸款減免。

目前聯邦學生貸款借款人有4,300萬人,而由私人貸款機構持有的聯邦學生貸款只佔小部份,當中接受聯邦家庭教育貸款計劃的借款人約有400萬人。

提出訴訟的六個共和黨主導的州份,質疑拜登政府的學生貸款減免措施的合法性,訴訟指並沒有法規容許總統拜登單方面去減免學生的貸款,同時聯邦學生貸款減免計劃,損害私人貸款機構從學生貸款中賺取的收益。

白宮就繼續強調,學生貸款減免計劃是合法,又指控提出訴訟的六個州的共和黨籍官員,與特殊利益體團站在一起。

