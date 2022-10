【KTSF】

阿富汗首都喀布爾的一個教育中心週五發生自殺式襲擊,至少有23人喪生。

當地一家醫院的一名醫生表示,在阿富汗首都喀布爾發生的自殺式襲擊中,至少有23人死亡和36人受傷。

爆炸的目標是該市的一個教育中心,有目擊者表示,許多死者是女童.

事件發生後拍攝到的短片顯示,學生從襲擊現場逃跑。

塔利班出面譴責事件,表示會追究以及嚴懲肇事者。

