無家可歸者組織告舊金山市府 促市府停止騷擾露宿者

【KTSF 尹晉豪報導】

無家可歸者聯盟組織聯合7名露宿者提出訴訟,要求舊金山(三藩市)政府停止騷擾露宿者,和破壞他們的財物。

訴訟指出,舊金山為了城市形象,制定了解決無家可歸問題的計劃,但幾十年來,在可負擔房屋方面的不作為,已導致數千人被迫棲身帳篷和汽車中。

訴訟也指,舊金山不僅沒有建設保障性住屋,還採取嚴厲手段,迫使露宿者搬走,甚至威脅要逮捕他們,或無提出72小時前通知就實際採取逮捕行動,及沒收他們的財物。

該訴訟要求法院命令舊金山停止懲罰在公共場所睡覺和居住的露宿者,直到市內有足夠的住所提供。

訴訟還要求法院阻止市府沒收財產,並任命一名監督員,以確保舊金山貫徹執行。

法庭一旦作出的判決,這項訴訟估計舊金山將需要耗資48億元,建造近6,700個新的可負擔單位,以容納目前在舊金山所有無家可歸者。

一項年度調查發現,今年有7,754名無家可歸者,其中近六成的人無棲身之處。

市長辦公室指,自2020年以來,舊金山增加了近3千個永久的社會住宅,而舊金山有大約3,500多個庇護床位。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。