Santa Clara縣本年迄今已有167名無家可歸者死亡（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

今年以來,南灣Santa Clara縣已經有167名無家可歸者死亡,單是9月已有14宗。

根據San Jose Spotlight的報導,Santa Clara縣政府的數據,顯示167個死亡的露宿者,當中約七成三都死於聖荷西。

該區於過去幾年,露宿者的死亡人數顯著增加,根據一項縣府2017年的研究,2011年至2016年間,於矽谷中心地帶死亡的無家可歸者人數,由50個增至132個,增長一倍有多,Santa Clara縣於去年更有250名無家可歸者死亡。

縣府及市府官員都表示會尋求解決方法,例如是提供臨時收容中心、永久房屋、精神健康和戒毒服務。

縱使政府不斷嘗試解決無家可歸者危機,無家可歸者增加的速度比他們得到安置快,截至本年2月已有約一萬個無家可歸者。

本年的死亡人數,有約60宗都與毒品有關,而於本月14個死亡的無家可歸者中,當中至少3個於長達一週的熱浪期間熱死,當時的氣溫高達華氏109度。

