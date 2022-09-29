Santa Clara縣本年迄今已有167名無家可歸者死亡（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

今年以來，南灣Santa Clara縣已經有167名無家可歸者死亡，單是9月已有14宗。

根據San Jose Spotlight的報導，Santa Clara縣政府的數據，顯示167個死亡的露宿者，當中約七成三都死於聖荷西。

該區於過去幾年，露宿者的死亡人數顯著增加，根據一項縣府2017年的研究，2011年至2016年間，於矽谷中心地帶死亡的無家可歸者人數，由50個增至132個，增長一倍有多，Santa Clara縣於去年更有250名無家可歸者死亡。

縣府及市府官員都表示會尋求解決方法，例如是提供臨時收容中心、永久房屋、精神健康和戒毒服務。

縱使政府不斷嘗試解決無家可歸者危機，無家可歸者增加的速度比他們得到安置快，截至本年2月已有約一萬個無家可歸者。

本年的死亡人數，有約60宗都與毒品有關，而於本月14個死亡的無家可歸者中，當中至少3個於長達一週的熱浪期間熱死，當時的氣溫高達華氏109度。

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