東岸Philadelphia Roxborough高中外週二發生槍擊案。

當地警方指事件在週二下午,一場Roxborough高中與東北高中,以及Boys Latin Charter學校的美式足球教學比賽後發生,事件中一名少年死亡,四人受傷。

警方相信有兩名行兇者,消息指,兩名分別14及17歲男子送院,情況穩定,另有一人送院,情況未明,也有學生被子彈擦傷,於現場接受治理。

