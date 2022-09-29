加州州長紐森簽署兩項住屋建設法案 料創造數千個就業機會（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森簽署兩項法案，州府指法案將促進住屋建設，並在加州創造數千個就業機會。

為解決嚴重的住房問題，州長紐森週三在舊金山（三藩市）簽署兩項重大法案，允許在空置的商業用地上興建可負擔住房AB2011和SB6法案，分別由州眾議員Buffy Wicks和州參議員Anna Caballero提出，允許在原本規劃為零售、辦公室和停車場用途，但使用率不高的商業用地上，興建可負擔住房。

這兩項法案保證了工人公平工資，並主張建築項目，只要當中有一定比例的可負擔住屋，就可以簡化加州的建屋審批程序，同時保持靠近市中心的發展，以及創造數千個高薪工作。

除此之外，紐森還宣布通過加州住屋加速計劃（California Housing Accelerator），向30個準備就緒的建築項目提供10億元的經濟獎勵，這些建築項目將為加州人創造2,755套新住宅。

紐森說：「建造更多住宅，別提了，手續夠多了，要包容、要有責任感，要尊重你所服務的社區，要前進。」

紐森又指，加州在過去四年中，作出許多歷史性的投資，來應對加州的住屋危機，但他意識到還有更多工作要做。

有份提出AB 2011法案的州眾議員Buffy Wicks表示，州長簽署的AB 2011，標誌著加州住屋需求的轉折點，她指土地短缺將不再是問題，工人將不再缺乏，法案將不再阻礙在合適的地方建屋，以應對氣候危機，以及可以保護建造房屋的工人。

而州參議員Anna Caballero在法案簽字儀式中表示，SB6法案估計將帶來至少200萬套新住宅。

根據估計，新法案可以生產160萬至240萬套新住宅，其中包括數十萬套可負擔房屋，新法律將於明年7月1日生效。

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