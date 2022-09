加州州長紐森簽署兩項住屋建設法案 料創造數千個就業機會（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森簽署兩項法案,州府指法案將促進住屋建設,並在加州創造數千個就業機會。

為解決嚴重的住房問題,州長紐森週三在舊金山(三藩市)簽署兩項重大法案,允許在空置的商業用地上興建可負擔住房AB2011和SB6法案,分別由州眾議員Buffy Wicks和州參議員Anna Caballero提出,允許在原本規劃為零售、辦公室和停車場用途,但使用率不高的商業用地上,興建可負擔住房。

這兩項法案保證了工人公平工資,並主張建築項目,只要當中有一定比例的可負擔住屋,就可以簡化加州的建屋審批程序,同時保持靠近市中心的發展,以及創造數千個高薪工作。

除此之外,紐森還宣布通過加州住屋加速計劃(California Housing Accelerator),向30個準備就緒的建築項目提供10億元的經濟獎勵,這些建築項目將為加州人創造2,755套新住宅。

紐森說:「建造更多住宅,別提了,手續夠多了,要包容、要有責任感,要尊重你所服務的社區,要前進。」

紐森又指,加州在過去四年中,作出許多歷史性的投資,來應對加州的住屋危機,但他意識到還有更多工作要做。

有份提出AB 2011法案的州眾議員Buffy Wicks表示,州長簽署的AB 2011,標誌著加州住屋需求的轉折點,她指土地短缺將不再是問題,工人將不再缺乏,法案將不再阻礙在合適的地方建屋,以應對氣候危機,以及可以保護建造房屋的工人。

而州參議員Anna Caballero在法案簽字儀式中表示,SB6法案估計將帶來至少200萬套新住宅。

根據估計,新法案可以生產160萬至240萬套新住宅,其中包括數十萬套可負擔房屋,新法律將於明年7月1日生效。

