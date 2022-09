【KTSF】

週四是世界咖啡日,有不少咖啡店都會免費送咖啡。

國際咖啡日來自1773年波士頓的茶法案,當時茶的稅務很高,民眾買不起茶葉,所以市民開始轉飲咖啡,現在咖啡是全美國最受歡迎的飲品之一。

由於週四是咖啡日,多間咖啡店將會免費贈送咖啡,包括舊金山(三藩市)市中心、Westfield商場內的Starbucks,以及Krispy Kreme、Dunkin’ Donuts和Peets Coffee等咖啡店都有參與。

