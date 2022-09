四級颶風Ian登陸佛州西部海岸造成廣泛破壞

【KTSF 張麗月報導】

四級颶風Ian週三下午在佛羅里達州西部海岸登陸,預料這股強烈風暴,將繼續為佛州西南部地區帶來災難性的巨浪、強風和水浸,有160萬人無電。

強烈的四級颶風Ian慢慢移動,已經登陸佛羅里達州西南部海岸,最高陣風時速高達每小時140哩。

國家氣象局的雷達顯示,極端強風集結在颶風Ian的風眼,因此特別危險。

佛州西南部多處地方發出極端強風警告訊號,當局呼籲民眾對待這種威脅,就好像面對龍捲風殺到一樣,因此民眾要留在室內。

佛州州長說,這股風暴有時覺得好像很平靜,但可能你已經身處風眼之中,可以想像所隱藏的危險,當局警告說,風暴將帶來災難性水浸和危險的風暴潮。

NOAA署理副局長Michael Brennan說:「可以看見12呎至18呎高的風暴潮,等於我身高的三倍,真的無法生存的環境。」

颶風Ian較早時掠過古巴時,古巴全國大停電,現時佛州有超過160萬人無電,當局要調動27個州的工程人員協助救災。

佛州的學校、超市、機場和主題公園已經關閉。

由於風暴帶來的危險,Sarasota市長決定調走在市內巡邏的警察,當局呼籲鄰居要守望相助。

