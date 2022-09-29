四級颶風Ian登陸佛州西部海岸造成廣泛破壞

【KTSF 張麗月報導】

四級颶風Ian週三下午在佛羅里達州西部海岸登陸，預料這股強烈風暴，將繼續為佛州西南部地區帶來災難性的巨浪、強風和水浸，有160萬人無電。

強烈的四級颶風Ian慢慢移動，已經登陸佛羅里達州西南部海岸，最高陣風時速高達每小時140哩。

國家氣象局的雷達顯示，極端強風集結在颶風Ian的風眼，因此特別危險。

佛州西南部多處地方發出極端強風警告訊號，當局呼籲民眾對待這種威脅，就好像面對龍捲風殺到一樣，因此民眾要留在室內。

佛州州長說，這股風暴有時覺得好像很平靜，但可能你已經身處風眼之中，可以想像所隱藏的危險，當局警告說，風暴將帶來災難性水浸和危險的風暴潮。

NOAA署理副局長Michael Brennan說：「可以看見12呎至18呎高的風暴潮，等於我身高的三倍，真的無法生存的環境。」

颶風Ian較早時掠過古巴時，古巴全國大停電，現時佛州有超過160萬人無電，當局要調動27個州的工程人員協助救災。

佛州的學校、超市、機場和主題公園已經關閉。

由於風暴帶來的危險，Sarasota市長決定調走在市內巡邏的警察，當局呼籲鄰居要守望相助。

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