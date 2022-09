Hillsborough計劃蓋五層樓公寓 遭居民強烈反對

【KTSF 萬若全報導】

為了符合加州興建可負擔房屋的規定,中半島Hillsborough計劃蓋五層樓的公寓,遭到居民強烈反對。

Hillsborough與Burlingame和San Mateo為鄰,房價中位數為600萬美元,最著名的地標大概是在280公路旁山上的石頭屋Flintstone House,這個1萬1千人的城鎮,是純住宅區,沒有任何商業建築或辦公室,自然也跟可負擔房屋沾不上邊。

為了配合「加州使用區域住房需求評估」(RHNA),Hillsborough市議會日前提出在Floribunda Avenue夾El Camino Real 的市府物業上,建造一棟擁有88至123套公寓的五層建築。

在一個純高級住宅區,興建多層樓公寓,本來就是極具爭議的議題,記者嘗試訪問這裡的居民,大家都以議題太過敏感,拒絕上鏡頭接受採訪。

有Hillsborough居民說:「不是個好主意,從我收集到大家都不喜歡,變得群集恐懼症,我在這長大,過去不是這樣,這裡不是舊金山。」

說:「我反對州府,因為受水、基礎設施、停車位、道路等影響,我反對任何加蓋房子的要求。」

市議會在週一舉行會議,市府經理表示,他們收到的超過兩千封電郵,幾乎都是反對。

Hillsborough市府經理Ann Ritzma說:「評論幾乎都是反對草案,要求市議會修訂。」

目前居民比較能夠接受的草案是,附屬住宅單元ADU,在Hillsborough內提供更多的住宅開發機會,市府經理表示,自2014年以來,該市已簽發236份ADU許可證。

說:「目前議會的方向是提交ADU計劃,那是本社區在過去15年所接納的提供可負擔房屋的方式,該計劃的其餘部份,將開發幾個空置物業,或細分為單戶住宅單元。」

加州設立的RHNA住屋評估政策,旨在解​​決就業和住房失衡問題,類似Hillsborough這樣郊區的高級住宅區,也必須提供建造和分區的機會,但現在這數字比過去幾年要高,Hillsborough被要求2031年新建554套可負擔房屋,如果不遵守的話,將會被重罰。

