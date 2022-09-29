Hillsborough計劃蓋五層樓公寓 遭居民強烈反對

【KTSF 萬若全報導】

為了符合加州興建可負擔房屋的規定，中半島Hillsborough計劃蓋五層樓的公寓，遭到居民強烈反對。

Hillsborough與Burlingame和San Mateo為鄰，房價中位數為600萬美元，最著名的地標大概是在280公路旁山上的石頭屋Flintstone House，這個1萬1千人的城鎮，是純住宅區，沒有任何商業建築或辦公室，自然也跟可負擔房屋沾不上邊。

為了配合「加州使用區域住房需求評估」（RHNA），Hillsborough市議會日前提出在Floribunda Avenue夾El Camino Real 的市府物業上，建造一棟擁有88至123套公寓的五層建築。

在一個純高級住宅區，興建多層樓公寓，本來就是極具爭議的議題，記者嘗試訪問這裡的居民，大家都以議題太過敏感，拒絕上鏡頭接受採訪。

有Hillsborough居民說：「不是個好主意，從我收集到大家都不喜歡，變得群集恐懼症，我在這長大，過去不是這樣，這裡不是舊金山。」

說：「我反對州府，因為受水、基礎設施、停車位、道路等影響，我反對任何加蓋房子的要求。」

市議會在週一舉行會議，市府經理表示，他們收到的超過兩千封電郵，幾乎都是反對。

Hillsborough市府經理Ann Ritzma說：「評論幾乎都是反對草案，要求市議會修訂。」

目前居民比較能夠接受的草案是，附屬住宅單元ADU，在Hillsborough內提供更多的住宅開發機會，市府經理表示，自2014年以來，該市已簽發236份ADU許可證。

說：「目前議會的方向是提交ADU計劃，那是本社區在過去15年所接納的提供可負擔房屋的方式，該計劃的其餘部份，將開發幾個空置物業，或細分為單戶住宅單元。」

加州設立的RHNA住屋評估政策，旨在解​​決就業和住房失衡問題，類似Hillsborough這樣郊區的高級住宅區，也必須提供建造和分區的機會，但現在這數字比過去幾年要高，Hillsborough被要求2031年新建554套可負擔房屋，如果不遵守的話，將會被重罰。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。